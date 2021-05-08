ЦСКА не собирается выкупать права на Рондона

1620476181

08 мая 2021, 15:16

Как сообщает источник, руководство ЦСКА не собирается выкупать права на форварда .

На данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

Ранее ходили слухи, что Рондон может перейти в «Бока Хуниорс».