ЦСКА не собирается выкупать права на Рондона

Как сообщает источник, руководство ЦСКА не собирается выкупать права на форварда Саломона Рондона.
На данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.
31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».
Ранее ходили слухи, что Рондон может перейти в «Бока Хуниорс».
Ну, нет уж... я имею полное право попрекать за это!!! Хотя я и не болельщик ЦСКА.
"В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Ну, нет уж... я имею полное право попрекать за это!!! Хотя я и не болельщик ЦСКА.
"В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Он мне не сват, не брат, вообще никто.
А 90-е я помню, болел за Зенит и в первой лиге. Что касается спонсоров, так без них любая команда загнётся, ТОП-клубы тоже хотят денег. Без них они и не ТОПы.
И не надо попрекать Газпромом, тот же гинер доит несколько отнюдь не нищих ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний...
Он мне не сват, не брат, вообще никто.
А 90-е я помню, болел за Зенит и в первой лиге. Что касается спонсоров, так без них любая команда загнётся, ТОП-клубы тоже хотят денег. Без них они и не ТОПы.
И не надо попрекать Газпромом, тот же гинер доит несколько отнюдь не нищих ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний...
Гинер кстати очень много сделал как для ЦСКА, так и для российского футбола. Да он заложил клуб, но делал это во благо клуба и болельщиков. Он надеялся скорее всего на лучшее и думал, что придут люди такие же как он, но как мы видим пришли люди, которые в последнюю очередь думают о футболе и болельщиках, как говориться "извините это бизнес, ничего личного".
Но не всем же везёт как Зениту, где не думают о развитии клуба, а живут только сегодняшним днём. Деньги есть куражимся. Завтра уйдёт ГазПром и где будет Зенит? Скорее всего вернётся в 90-е. Ты кстати помнишь это время? Может и новые Аршавины появятся!
Гинер кстати очень много сделал как для ЦСКА, так и для российского футбола. Да он заложил клуб, но делал это во благо клуба и болельщиков. Он надеялся скорее всего на лучшее и думал, что придут люди такие же как он, но как мы видим пришли люди, которые в последнюю очередь думают о футболе и болельщиках, как говориться "извините это бизнес, ничего личного".
Но не всем же везёт как Зениту, где не думают о развитии клуба, а живут только сегодняшним днём. Деньги есть куражимся. Завтра уйдёт ГазПром и где будет Зенит? Скорее всего вернётся в 90-е. Ты кстати помнишь это время? Может и новые Аршавины появятся!
История движется по спирали. А ЦСКА без еврокубковой денежной подпитки будет перебиваться бесплатными да арендными игроками. И хорошо, если удастся сохранить лидеров типа Влашича...
История движется по спирали. А ЦСКА без еврокубковой денежной подпитки будет перебиваться бесплатными да арендными игроками. И хорошо, если удастся сохранить лидеров типа Влашича...
Вот только Гинера жалко, столько лет отдал на создания клуба, а сейчас его ни во что не ставят. Главный вопрос сколько хватит терпения у Гинера быть униженным?!
Вот только Гинера жалко, столько лет отдал на создания клуба, а сейчас его ни во что не ставят. Главный вопрос сколько хватит терпения у Гинера быть униженным?!