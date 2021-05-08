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ЦСКА не собирается выкупать права на Рондона

08 мая 2021, 15:16

Как сообщает источник, руководство ЦСКА не собирается выкупать права на форварда Саломона Рондона.

На данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан».

Ранее ходили слухи, что Рондон может перейти в «Бока Хуниорс».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 мая в 17:53
    David Young
    David Young ответ I Zh (раскрыть)
    08 мая в 17:26
    Жаль не получилось вернуть Вагнера Лава раньше.
    particular
    particular
    08 мая в 17:21
    Не убедительная аренда как стоп-сигнал для подписания контракта..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38. (раскрыть)
    08 мая в 16:46
    С чего бы мне иметь уважение к околокриминальной (если не сказать больше) личности?
    Он мне не сват, не брат, вообще никто.
    А 90-е я помню, болел за Зенит и в первой лиге. Что касается спонсоров, так без них любая команда загнётся, ТОП-клубы тоже хотят денег. Без них они и не ТОПы.
    И не надо попрекать Газпромом, тот же гинер доит несколько отнюдь не нищих ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    08 мая в 16:40
    Это понятно. Непонятно зачем тогда его ставят в основной состав?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    08 мая в 16:31
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      08 мая в 16:30
      Скоро и к Вам спиралька придет)))
      I Zh
      I Zh
      08 мая в 16:23
      Вагнера нам нужно, и больше никого
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      08 мая в 16:12
      Ну, для начала имейте уважение к человеку, Гинер это фамилия и пишется с большой буквы!
      Гинер кстати очень много сделал как для ЦСКА, так и для российского футбола. Да он заложил клуб, но делал это во благо клуба и болельщиков. Он надеялся скорее всего на лучшее и думал, что придут люди такие же как он, но как мы видим пришли люди, которые в последнюю очередь думают о футболе и болельщиках, как говориться "извините это бизнес, ничего личного".
      Но не всем же везёт как Зениту, где не думают о развитии клуба, а живут только сегодняшним днём. Деньги есть куражимся. Завтра уйдёт ГазПром и где будет Зенит? Скорее всего вернётся в 90-е. Ты кстати помнишь это время? Может и новые Аршавины появятся!
      Ironigor
      Ironigor
      08 мая в 15:56
      Ну очень верное решение!!!
      Rheinfall
      Rheinfall
      08 мая в 15:54
      И это правильно ибо Рондон безполезен вообще.
      1-я конная
      1-я конная
      08 мая в 15:53
      Есть Чалов и Шкурин, но нет - упорно играем в меньшинстве первые 70 минут. Правильное решение, лучше было вообще его не брать, от Феди и Ильи пользы было бы гораздо больше
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
      08 мая в 15:53
      Покупка покупке рознь. Можно и квартиру у алкаша купить за литру, предварительно неделю наливая ему всякого рода денатураты. Пример просто для примера, не на что не намекаю...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      08 мая в 15:46
      ГИнер купил,в отличие от высочайшего дара "президента империи" своему подручному.
      Союзник противников
      Союзник противников
      08 мая в 15:45
      Ещё один мой транш с пенсии Гинеру,за новости сегодняшнего дня! Если ещё сегодня сообщат,что Ганчар забирает Ахметова с Обляковым,то я останусь без денег.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
      08 мая в 15:39
      Как гинер в своё время отжал этот клуб, так и у него отжали. Ничего удивительного.
      История движется по спирали. А ЦСКА без еврокубковой денежной подпитки будет перебиваться бесплатными да арендными игроками. И хорошо, если удастся сохранить лидеров типа Влашича...
      ceret
      ceret
      08 мая в 15:30, ред.
      Рондон никакой.Лучше Чалова ставит в основу
      STVA 1
      STVA 1
      08 мая в 15:29
      И правильно делают!
      морозз
      морозз
      08 мая в 15:29
      Он похож на старого мерина, такой же неповоротливый и скучный!
      Байкал-38
      Байкал-38
      08 мая в 15:29
      Я уж думал у нового руководства совсем мозгов нет, а нет всё таки есть!
      Вот только Гинера жалко, столько лет отдал на создания клуба, а сейчас его ни во что не ставят. Главный вопрос сколько хватит терпения у Гинера быть униженным?!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      08 мая в 15:22
      Нахрена он нужен.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      08 мая в 15:17
      Заболотный же бесплатно...
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