Олич: «Если Влашич уйдёт, может, кого-то купим вместо него»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал слухи о том, что полузащитник может покинуть московский клуб этим летом.

У нас еще одна игра, Влашич пока не тренировался. У Николы еще есть Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать — полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдет, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь.