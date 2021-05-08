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Олич: «Если Влашич уйдёт, может, кого-то купим вместо него»

08 мая 2021, 22:42

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал слухи о том, что полузащитник Никола Влашич может покинуть московский клуб этим летом.

У нас еще одна игра, Влашич пока не тренировался. У Николы еще есть Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать — полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдет, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь.

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cska1948
cska1948
09 мая в 16:40
Если судить по заявлению отца, что Николе нужны новые вызовы, то Влашич скорее нацелен уйти, чем остаться.
mensk
mensk
09 мая в 16:20
Неужели это слова НОВОГО главного тренера ЦСКА?
Сп62
Сп62 ответ SHMEL258 (раскрыть)
09 мая в 14:21
Вот для этого и купили Заболотного.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
09 мая в 06:59
Влашич сдулся , надо продавать пока есть хоть какой то спрос) а то будет второй Карвальо.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 06:19
Не заменимых у нас нет
mihaluch
mihaluch
09 мая в 03:38
Ещё сезон поиграет.
Project Pandora
Project Pandora
09 мая в 01:32
Если продать что-нибудь не нужное, то можно потом купить что-нибудь не нужное.
SHMEL258
SHMEL258
09 мая в 00:41
Скорее всего так и произойдёт. Лично мне хочется в ЦСКА не лидера одного. двух, а ровный боеспособный коллектив, с такой же скамейкой: один вылетает, то его легко можно заменить и не пенять на настроение лидера, команду как часы, как немецкая сборная...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ CSKA2012 (раскрыть)
09 мая в 00:14
Сегодня команда не заметила потери бойца.
CSKA2012
CSKA2012
08 мая в 23:27
Вон Влашич не играл и ЦСКА выиграл )
ermak6848
ermak6848
08 мая в 23:06
Время покажет
Ironigor
Ironigor
08 мая в 23:02
В любом случае нужны усиления и есть те от которых нужно избавляться. Нужна новая команда ЦСКА !!!
Удачи тебе Олич с ЦСКА !!! Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 22:56
Как будет-так будет!
sv_1969
sv_1969
08 мая в 22:45
Надо продать сначала за хорошую цену
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