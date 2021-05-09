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Горецка выбыл до конца сезона из-за травмы

09 мая 2021, 19:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил повреждение в матче 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (6:0). Хавбек появился на поле на 60-й минуте встречи, однако уже на 70-й минуте был заменён из-за травмы.

Как сообщается, у футболиста диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра. Горецка больше не сыграет в нынешнем сезоне. Целью полузащитника является полностью восстановиться от травмы к началу чемпионата Европы. Свою первую игру сборная Германии проведёт 15 июня против сборной Франции.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
09 мая в 20:34
Наши победили !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 20:15
Здоровья и счастья Горецка!😜
beefs
beefs
09 мая в 20:15
очень жаль, скорейшего выздоровления...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
09 мая в 20:06
Сколько травмированных в конце сезона
STVA 1
STVA 1
09 мая в 20:05
Потеря для сборной
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