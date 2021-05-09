Горецка выбыл до конца сезона из-за травмы

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09 мая 2021, 19:51

Полузащитник «Баварии» получил повреждение в матче 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (6:0). Хавбек появился на поле на 60-й минуте встречи, однако уже на 70-й минуте был заменён из-за травмы.

Как сообщается, у футболиста диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра. Горецка больше не сыграет в нынешнем сезоне. Целью полузащитника является полностью восстановиться от травмы к началу чемпионата Европы. Свою первую игру сборная Германии проведёт 15 июня против сборной Франции.