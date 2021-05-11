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Бельерин принял решение покинуть «Арсенал»

11 мая 2021, 08:36

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить клубную прописку.

Как сообщается, футболист принял решение покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. Испанец хочет получить новый вызов в своей карьере. Главный тренер «канониров» Микель Артета не будет препятствовать уходу игрока.

Главными претендентами на Бельерина являются ПСЖ и «Милан». Арсенал хочет выручить с продажи своего защитника около 35 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ alexgurzan (раскрыть)
11 мая в 12:49
Понял,спасибо!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Mikki (раскрыть)
11 мая в 12:48
Спасибо огромное!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
11 мая в 10:39
С - сухие матчи.

https://www.soccer.ru/settings/subscribes
Тут есть подпункт "Игнорируемые пользователи", напротив нужного пользователя нужно нажать крестик и таким образом вы его удалите из игнора.
Mikki
Mikki ответ zooveterinar (раскрыть)
11 мая в 10:09
Добрый день.

А что касается игнора, то просто нажмите еще раз.
aNOOBis
aNOOBis
11 мая в 09:02
Ура!
В смысле, пора на повышение...
Да, всё равно на его позицию особо некого ставить, купят кота в мешке...или Чемберс останется, а он совсем не спринтер, для крайнего защитника тяжеловат
zooveterinar
zooveterinar
11 мая в 08:51
Уважаемая редакция!!! Подскажите ,вот по турнирным таблицам идет обозначение и-игры,в-выигрыш,н-ничьи,п-поражения,далее идет буква с,что она обозначает? В яндексе так и неузрел,у пользователей интересоваться неудобно,подскажите вы!!! И еще ,я случайно нажал на игнорировать пользователя gahi , как исправить!!!
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