Бельерин принял решение покинуть «Арсенал»

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11 мая 2021, 08:36

Защитник «Арсенала» может сменить клубную прописку.

Как сообщается, футболист принял решение покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. Испанец хочет получить новый вызов в своей карьере. Главный тренер «канониров» не будет препятствовать уходу игрока.