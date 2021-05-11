Бельерин принял решение покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить клубную прописку.
Как сообщается, футболист принял решение покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. Испанец хочет получить новый вызов в своей карьере. Главный тренер «канониров» Микель Артета не будет препятствовать уходу игрока.
Главными претендентами на Бельерина являются ПСЖ и «Милан». Арсенал хочет выручить с продажи своего защитника около 35 млн фунтов стерлингов.
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В смысле, пора на повышение...
Да, всё равно на его позицию особо некого ставить, купят кота в мешке...или Чемберс останется, а он совсем не спринтер, для крайнего защитника тяжеловат
В смысле, пора на повышение...
Да, всё равно на его позицию особо некого ставить, купят кота в мешке...или Чемберс останется, а он совсем не спринтер, для крайнего защитника тяжеловат