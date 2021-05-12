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«Бенфика» получит бонус за трансфер Рубена Диаша в «Манчестер Сити»

12 мая 2021, 08:39

В сентябре прошлого года защитник Рубен Диаш перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за 68 млн евро.

Как сообщается, португальский клуб получил дополнительные выплаты за трансфер Диаша. В сделку был включён ряд бонусов, которые в основном связаны с количеством матчей, которые футболист должен был провести в своём первом сезоне за «горожан». Диаш уже сыграл 47 игр за «Манчестер Сити», выполнив данный пункт.

Теперь манчестерскому клубу придётся выплатить «Бенфике» бонус в размере 3,6 млн евро. Таким образом, сумма трансфера Диаша возрастёт до 71,6 илн евро.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
12 мая в 13:11
Да, за Отаменди было бы неплохо ещё накинуть им, всё-таки две проблемы МС разом решили))))
sihafazatron
sihafazatron
12 мая в 09:55
Бенфика и продала отличного игрока, и забрала отаменди)) за такое можно и пару бонусов выплатить им))
Elliada
Elliada
12 мая в 09:38
Диаш свой трансфер оправдал
mihaluch
mihaluch
12 мая в 09:06
Дополнительные выплаты можно получать за что угодно.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 08:40
Цевелизованные отношения, нормально
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