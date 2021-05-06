ГлавнаяНовости

В Румынии игроку пришлось догонять клубный автобус, который уехал без него

06 мая 2021, 21:42

Полузащитник «ЧФР Клуж» Овидиу Хобан был забыт своими одноклубниками.

После матча команды с «Академикой Клинчени» автобус румынского клуба отправился домой, а Хобан остался на улице.

Недавно «Боруссия» Д забыла Матса Хуммельса в Кёльне.

Все новости
«Спасибо, тренер». Жиго поблагодарил Тедеско, опубликовав фото его пинка
Сегодня, 00:09 ФотоКомментарии4
Пиняев: «Созвонились с Месси, он интересуется, что за суета»
Вчера, 12:38 ФотоКомментарии4
«Привет, Криштиану». «Спартак» пошутил о желании Роналду уйти из «Ювентуса»
16 мая Комментарии17
«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» предложил новый дизайн формы
15 мая ФотоКомментарии7
Конте и Лаутаро провели шуточный боксёрский поединок
13 мая ВидеоКомментарии8
«Нормально, что нас не приглашают». «Леванте» потроллил команды Суперлиги
12 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 22:31
Да в каждом клубе хоть раз такое случалось!
dimagas2
dimagas2
06 мая в 21:51
Это такие тренировки)))
beefs
beefs
06 мая в 21:51
это уже не смешно...
Ironigor
Ironigor
06 мая в 21:50
🏃💨💨💨 🚔
Скорость на радарах гаишников зашкаливала , автобус 🚌 прибыл на стадион 🏟 с опозданием , где его уже ожидал полузащитник Клужа !!!
Дима Логинов
Дима Логинов
06 мая в 21:45
Отдыхавший в Италии на новогодние праздники Спартак, до сих пор не знает, что забыл там Кокорина.
sv_1969
sv_1969
06 мая в 21:45
За пивом бегал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 21:44
С кем не бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100