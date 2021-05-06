В Румынии игроку пришлось догонять клубный автобус, который уехал без него

Полузащитник «ЧФР Клуж» Овидиу Хобан был забыт своими одноклубниками.
После матча команды с «Академикой Клинчени» автобус румынского клуба отправился домой, а Хобан остался на улице.
Недавно «Боруссия» Д забыла Матса Хуммельса в Кёльне.
Полузащитник «ЧФР Клуж» Овидиу Хобан был забыт своими одноклубниками.
После матча команды с «Академикой Клинчени» автобус румынского клуба отправился домой, а Хобан остался на улице.
Недавно «Боруссия» Д забыла Матса Хуммельса в Кёльне.
Скорость на радарах гаишников зашкаливала , автобус 🚌 прибыл на стадион 🏟 с опозданием , где его уже ожидал полузащитник Клужа !!!
Скорость на радарах гаишников зашкаливала , автобус 🚌 прибыл на стадион 🏟 с опозданием , где его уже ожидал полузащитник Клужа !!!