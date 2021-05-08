Деспотович и Игнатьев записали видео с отсылкой к фильму «Брат-2»

Нападающие «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев записали видео с отсылкой к известной фразе из фильма «Брат-2» после волевой победы в матче против тульского «Арсенала» (4:2).
Мальчик, «Волжаночки» нам принеси! Мы домой летим!
Мальчик, «Волжаночки» нам принеси! Мы домой летим! 😎 pic.twitter.com/ZeZGT0uhuD— «Рубин» Казань (@fcrk) May 8, 2021
Ну пошутили пацаны, нет, блин, надо сюда политику подвести и обязательно про Россию.
Ну пошутили пацаны, нет, блин, надо сюда политику подвести и обязательно про Россию.
https://youtu.be/7e2CeGo1Q-c