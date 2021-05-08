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Деспотович и Игнатьев записали видео с отсылкой к фильму «Брат-2»

08 мая 2021, 23:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающие «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев записали видео с отсылкой к известной фразе из фильма «Брат-2» после волевой победы в матче против тульского «Арсенала» (4:2).

Мальчик, «Волжаночки» нам принеси! Мы домой летим!

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 18:46, ред.
Не нравиться в России? Езжай на историческую родину.
Ну пошутили пацаны, нет, блин, надо сюда политику подвести и обязательно про Россию.
ildar_3871
ildar_3871
09 мая в 07:02
Молодцы вся команда !
Байкал-38
Байкал-38
09 мая в 05:27
Интересно кто из них лысая проститутка?

allemz
allemz
09 мая в 00:29, ред.
Ахаха, ну и рожи, ощущение будто их заставили с ножом у горла эту несвязную дичь на камеру выплюнуть) Господи, почему такое только в России происходит..ниже уже некуда
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 мая в 23:49
Не от большого ума.
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