Клубам лучшей лиги мира не выдали лицензии. ФНЛ в центре разборок РФС и РПЛ

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вчера, 14:30

У «Крыльев Советов», «Оренбурга» и остальных большие проблемы.

У победителей ФНЛ давние долги

Один из кредиторов «Крыльев Советов» неудачно продавал задолженность клуба на сумму в 252 миллиона рублей. Это не все долги перед одной организацией – руководители клуба говорили про полмиллиарда. А аппетит прекрасный – проедали за сезон до двух миллиардов.

Также есть еще один долг на 979.15 млн рублей… С 2011 года. За время (пока не платили) добавились проценты – 152.18 млн рублей. И хотя КБ «Солидарность» — банк, чей председатель стал главой совета директоров клуба, обещает разобраться, не спешим верить.

Много таких историй знаем, а потом бегут к казне: «Дайте 2 миллиарда». Команда классная – вышла в финал Кубка России, но новичок опасный. Могут не получить лицензию УЕФА , даже если возьмут трофей. И снова несправедливо – не дадут сыграть в группе ЛЕ .

«Крылья Советов» по спортивному принципу заслужили выход в РПЛ . К фанатам, тренеру и команде нет вопросов. Но управление странное. Долгу десять лет, а лицензии в РФС выдавали. Год назад Счетная палата допускала принудительную ликвидацию «Крыльев Советов».

Аудит выявил, что четыре года подряд долги клуба превышали стоимость всего имущества. В РПЛ вышла команда, построенная на голом энтузиазме. А высшая лига, если кто забыл – профессиональная, не любительская. И это не единичный случай.

Легко сбиться со счета банкротств команд из Нижнего Новгорода. Новый клуб родили в 2015-м. Дважды меняли название – «Волга-Олимпиец» стала «Олимпийцем», а позже «Нижним Новгородом». И финансово не тянут на высшую лигу.

Нужен миллиард, а было 300 млн рублей, хотя позже заявили, что им урезали казенные деньги на 20 %. В конце прошлого года говорили о проблемах с выплатой премиальных. Наберут свободных агентов и игроков в аренду, если поднимутся выше. Команда-однодневка, классика.

Не только «Оренбург» без лицензии

«Крылья Советов» основные требования выполнят. В Самаре есть «Солидарность Арена». Но что с остальными? «Оренбург» по закону не имеет права на участие в РПЛ , хотя по спортивному принципу команда Марцела Лички завоевала это право.

Важные люди из севера предлагают закрыть глаза на отсутствие инфраструктуры уровня РПЛ . Вариант с переездом в Самару или Уфу, как было в случае с «Тамбовом» и Саранском, пока не предлагали. Но законного выхода из ситуации нет.

Снова надо верить, что новую арену вот-вот начнут строить на деньги непонятного спонсора. А ведь натяжек уже много. Например, «Нижнему Новгороду» их стадион не принадлежит. Пока арену кормит федеральный бюджет. А через три года перестанет.

Чиновники не сами придумали футбольные законы, а скопировали их из статутов ведущих лиг. Понятно, зачем стандарты – чтобы зарабатывать, качественно показывать игру, а гостевые фанаты не заполняли 50 % арены.

А еще чтобы на футбол могли попасть 15-20 тысяч жителей полумиллионного Оренбурга, а не избранные. Арена на 7 500, о каком социальном аспекте говорят? Три года назад обещали начать реконструкцию или стройку новой арены, но слово не сдержали.

Не только «Оренбург» не вписался в нормы, в ФНЛ такая беда с инфраструктурой (даже к газонам большие вопросы) и бюджетами, что подумывают отменить стыковые матчи. Прекрасно – меняют правила за неделю до конца сезона.

Такие идеи несправедливые, но ожидаемые. Вот у «Алании» нет денег, а стадион реконструируют за средства из федерального бюджета. Дали 550 млн рублей в прошлом году и обещали 1.13 миллиарда в этом. Но работы минимум до декабря, снова нужны исключения, если именно «Алания» завоюет право играть в РПЛ .

Не единственная нерешенная проблема

История завязана на конфликте РФС и РПЛ . Например, Прядкин десятилетиями не замечал, что творят российские арбитры. Дюков поставил наводить порядок человека из бизнеса – Хачатурянца, и тот банально не хочет рисковать деловой репутацией, поэтому летят головы.

Историю великого бизнесмена Вилкова знаете, сам рассказал, а теперь взялись за другого рефери – Станислава Васильева. Далеко не первый арбитр под прицелом закона. Есть еще один свежий пример разной позиции РФС и РПЛ – отношение к фанатам «Локомотива» в Санкт-Петербурге.

У полицейских не было законных и любых других оснований сгонять людей в автобусы, если их машины припаркованы у стадиона. Быть фанатом гостевой команды не преступление. Но в РПЛ заявили, что нарушений не было, хотя есть фото и видео.

В РФС после этого мягко, но заступились за болельщиков. Не будем наивными – под Прядкина копают, чтобы поставить своего человека. Но разве вечный президент многое дал РПЛ ? Даже попытки зарубить лицензию «Оренбургу» с умыслом.

Прядкин, переизбранный единогласно, задабривает тех, кто не хочет дружеских связок клубов. Но самое плохое в ситуации, что называть фаната «Зенита» и президента РФС Дюкова нейтральным в этих войнах за лицензии смешно.

Замкнутый круг. На местах некомпетентные в футболе чиновники выделяют миллиарды, а потом деньги исчезают. Дальше начинается плач Ярославны о социальном аспекте. Бывают успешные попрошайки, где тут интересы российского футбола?

В ФНЛ путают тактику и стратегию

Тактически можно допустить хоть дворовую команду в РПЛ , стратегически это всегда больно бьет по всем. Допустим, у «Оренбурга» есть 100 тысяч фанатов. Из них максимум 5-6 смогут попасть на «Газовик», чтобы оценить игру вживую. При этом каждый год нужно тратить до 1-1.4 миллиарда.

А в итоге не могут вести самостоятельную игру. Но у «Оренбурга», в отличие от многих других, хотя бы нет долгов. В ФНЛ развели такой бардак, что тяжело найти чистую команду. Союза компетентности и экономики точно нет, поэтому новички всегда на ладан дышат.

Еще до кризиса – анализ бюджетов клубов ФНЛ добавляет печали, традиционный ужас десятилетиями. Никто не скрывает, что попросят много денег. Или напрямую из бюджета, или опосредованно через корпорации. Но нет гарантий, что их потратят умнее, чем в «Тамбове».

Готовимся к новым клубам-банкротам, и констатируем – если «Оренбург» пустят в РПЛ , то закрыв глаза на закон. Чем это выгодно лиге и ее нынешним участникам? Ничем, новички с исключениями «Ротор» и «Тамбов» идут на вылет. «Крылья Советов» и «Оренбург» могут повторить их судьбу.

Если не будет еще клубов с лицензиями, то 13-я и 14-я команды по регламенту останутся в элите. Но ведь о проблемах лидеров ФНЛ знали сразу. Где хоть одно заявление РПЛ с планом действий, как не допустить повторения истории «Тамбова»? Вот так и с судейством – лишь сейчас пошли первые пожизненные баны.

Лет через сорок не будут относиться к клиентам словно к скоту – фанаты получали на многих аренах без причин и последствий. Лет через пятьдесят научатся жить по средствам и зарабатывать скромные, но честные деньги на футболе. Надо закладывать примерно такие сроки.

Оперативно действовать РПЛ и РФС не умеют. Или не хотят. Когда нет законного повода выдать лицензию, а ее просят важные люди, то для чиновника ситуация выгоднее, ведь это уже одолжение. Рука руку моет в классическом проявлении.