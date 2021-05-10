«Химки» — самая эффективная команда РПЛ. Меньше 0.5 млн евро на одно заработанное очко

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вчера, 16:25

Таблица, в которой «Зенит» далек от первого места.

Почти чемпионский график. 41 очко в 20 матчах под началом Черевченко

Неопровержимым доказательством эффективности «Химок» является хотя бы тот факт, что с момента назначения Игоря Черевченко «красно-черные» набрали 41 очко в 20 матчах Российской Премьер-Лиги. Больше на аналогичном отрезке только у «Зенита» — 44 балла. Столько же может стать у «Химок» за 21 тур под руководством Игоря Черевченко, если подмосковная команда сумеет сегодня огорчить «Спартак».

На протяжении двух третей чемпионата «Химки» демонстрируют график набора очков, который близок к чемпионскому. У «Зенита» с учетом ничьей против «Уфы» в 29-м туре стало 45 очков в последнем 21 матче, у «Химок» может стать 44 в случае победы над «Спартаком». «Рубин» и «Локомотив» набрали на этом отрезке по 41 очку, хотя у «железнодорожников» была внушительная серия из восьми побед кряду в чемпионате.

«Спартак», который надеется в домашней игре с «Химками» сделать шаг в направлении Лиги чемпионов и устроить торжественное прощание с Доменико Тедеско после игры, может нарваться на второй грустный праздник за месяц: в середине апреля «Уфа» выиграла на «Открытие Банк Арене» с крупным счетом в день рождения «красно-белых». К слову, «Спартак» в 20 последних турах набрал 36 очков — на 5 меньше, чем «Химки».

Еще один способ указать на чудесную эффективность «Химок»

«Трансфермаркт» дает ориентировочную стоимость составов РПЛ , и пусть в условиях рынка указанные суммы не всегда соответствуют действительности, но стоимость команд дает представление об их уровне. Выводим простую формулу: делим суммы стоимости всех футболистов каждой команды РПЛ на количество заработанных очков в чемпионате. Получаем «цену» одного табличного балла в миллионах евро. Уже догадываетесь, кто будет первым?

Без места. «Тамбов» (8.2 млн евро/13 очков)

В первой половине сезона «Тамбов» играл одной командой, в весенней части — совершенно другой. 8.2 млн евро — стоимость текущего состава, который не набрал ни одного очка в 10 матчах. Делить на 0, как известно, нельзя, поэтому оставляем «волков» без позиции.

15 место. «Краснодар» (111.2 млн евро/38 очков) = 2.93 млн евро за 1 балл

14 место. «Зенит» (170 млн евро/62 очка) = 2.74 млн евро за 1 балл

13 место. ЦСКА (135.35 млн евро/50 очков) = 2.71 млн евро за 1 балл

12 место. «Спартак» (131.2 млн евро/53 очка) = 2.47 млн евро за 1 балл

11 место. «Локомотив» (88.5 млн евро/53 очка) = 1.67 млн евро за 1 балл

10 место. «Динамо» (62.6 млн евро/47 очков) = 1.33 млн евро за 1 балл

9 место. «Арсенал» (27.95 млн евро/23 очка) = 1.22 млн евро за 1 балл

8 место. «Ростов» (47.15 млн евро/43 очка) = 1.1 млн евро за 1 балл

7 место. «Рубин» (61.1 млн евро/52 очка) = 1.18 млн евро за 1 балл

6 место. «Ротор» (19.05 млн евро/21 очко) = 0.91 млн евро за 1 балл

5 место. «Ахмат» (29.58 млн евро/39 очков) = 0.76 млн евро за 1 балл

4 место. «Уфа» (16.05 млн евро/22 очка) = 0.73 млн евро за 1 балл

3 место. «Урал» (20.75 млн евро/31 очко) = 0.67 млн евро за 1 балл

2 место. «Сочи» (31 млн евро/52 очка) = 0.6 млн евро за 1 балл

1 место. «Химки» (21.4 млн евро/44 очка) = 0.49 млн евро за 1 балл

Закономерности

- Абсолютно закономерно последнее место «Краснодара» в таблице, которая устанавливает соответствие между качеством состава и результатами. По стоимости команды «быки» уступают только «Зениту», ЦСКА и «Спартаку», а в турнирной таблице располагаются на 11-й строчке, потерпели 13 поражений по ходу сезона и набрали на один балл меньше, чем «Ахмат», который располагает почти вчетверо более дешевым составом.

- Чемпион России «Зенит» занимает 14-е место, что является очередным подтверждением прописной истины: в РПЛ у «сине-бело-голубых» нет конкурентов по части возможностей. «Зенит» — самый богатый клуб России с огромным отрывом, и спорить с этим может только Константин Генич в свой не лучший вечер. 2.74 миллиона евро на одно заработанное очко — это хуже, чем у «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», которые по ходу сезона пытались создать чемпионскую интригу.

- ЦСКА в эпоху Евгения Гинера был апологетом эффективности, «армейцам» завидовали, с них брали пример менеджеры других клубов. Вспомните, сколько титулов ЦСКА выиграл, имея в своем распоряжении обойму из 14-15 основных футболистов. Нынешний состав с вкраплениями звезд (Акинфеев, Фернандес, Влашич) может остаться без еврокубков. «Красно-синие» в плане эффективности уступают всем конкурентам в борьбе за места в свите отдельностоящего «Зенита».

- В споре претендентов на Лигу чемпионов побеждает «Локомотив», один балл которому обходится на 0.8 миллиона евро дешевле, чем у «Спартака». Правда, здесь нужно заметить, что многие классные игроки «железнодорожников» недооценены «Трансфермарктом» в силу солидного возраста.

- Делающее ставку на молодежь «Динамо» использует возможности своего состава лучше трех остальных московских клубов. Последние результаты разочаровывают, но Сандро Шварц выжимает соки из команды.

- Тульский «Арсенал» — самый неэффективный аутсайдер (1.22 млн евро на заработанное очко), то время как «Уфа» эффективнее всех в пуле выживающих и занимает 4-е место в сводной таблице. В 30-м туре эти команды сыграют между собой. Проигравший может отправиться в ФНЛ , если «Ротор» наберет очки в Казани.

- Из числа претендентов на еврокубки лучшее соотношение стоимости состава к набранным очкам у «Рубина» и «Сочи». Команда Леонида Слуцкого занимает седьмое место, а детище Владимира Федотова уступает только «Химкам». Федотов и Черевченко — претенденты на звание лучшего тренера сезона 2020/21.