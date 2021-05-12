33 миллиарда евро на трансферы за пять лет. «Реал» отстал от транжир, «Бавария» — самая хитрая

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вчера, 13:30

Лидера по тратам легко назовете, но хватает сюрпризов.

В мире семь лиг, где почти все деньги в руках двух лидеров

Важна не только сумма расходов на новичков, но и какой кусок трансферного пирога клуб забирает в лиге. Например, у «Бернли» состав оценивают в 130 млн евро, а за сезон тратили по 33-45 млн евро. Состав «Спартака» оценивают в 131 млн евро, а потратили москвичи на новичков меньше, чем англичане.

Это не значит, что у «Бернли» выше шансы выиграть свою АПЛ или что «Спартак» слабее как команда. Просто самые богатые забирают значительную часть доходов, а потом выбрасывают их на зарплаты и не всегда умные трансферы. Поэтому к месту таблица, где выделили по 2 лидера из 37 стран мира.

Указаны суммарные расходы всей лиги, процент от них на совести главного транжиры, а дальше сумма показателей для двух клубов, что опережают остальных. Возможно, кто-то из середняков недоговаривает о сделках, но даже если остальные клубы Шотландии тратят не 2 % всех денег, а целых четыре, то общий расклад не меняется:

Сразу отмечаем, что чемпионскую команду для Джеррарда собрали всего за 47 млн евро за пять лет. Но есть еще шесть лиг, где доля двух лидеров выше 80 %. «Зальцбург», похоже, мировой чемпион по концентрации денег в одних руках – 72 % расходов его.

Но австрийцы развивают футбол. ЦСКА проигрывал «Вольфсбергу», «Спартак» — «Рапиду», а «Локомотив» — «Зальцбургу». Австрия подобралась к России в таблице УЕФА , хотя тамошние клубы за пять лет потратили всего 104 миллиона евро. В РПЛ речь о сумме в восемь раз больше, не считая более высокие зарплаты.

Ожидаемо, что «Црвена Звезда» лидирует с огромным отрывом в Сербии. «Славия» со «Спартой», разумеется, опережают всех в Чехии. «Шахтёр» и «Динамо» Киев тратят больше всех. А через океан есть похожий пример – «Универсидад де Чили» и «Коло-Коло» получили в руки 80 % трансферных денег чилийского футбола.

Забавно лишь, что другой клуб – «Универсидад де Католика», что тратит меньше, начал стабильно оставлять богачей за спиной. Впрочем, не только на показатель 80+ надо смотреть, в мире сразу 17 приличных лиг, не считая крошечных, где два лидера по расходам тратят свыше 60 % денег.

«Боруссия» Д выше «Баварии», «Реал» лишь третий в Ла Лиге

Анализируем топ-5. Нигде нет такой финансовой конкуренции, как в АПЛ . За пять лет все потратили почти 9 миллиардов евро. Девятая часть на совести шейхов из «Манчестер Сити», но остальные команды не экономили. «Челси» опередил МЮ , но общая доля финалистов ЛЧ лишь 21 %.

В АПЛ богатые все. Так и в других элитных лигах, не считая Франции, где ПСЖ потратил 755 млн евро. Но это 24 % от всех денег, и что важнее – значительная доля пришлась на два трансфера, Мбаппе и Неймара. «Лион», «Лилль» или «Монако» себе тоже многое могли позволить.

А теперь прикол, который сложно забыть – «Барселона» потратила за пять лет лишь на сто миллионов меньше, чем ПСЖ и «Бавария» вместе взятые. Немцы выдали – у девятикратных чемпионов Германии расходы на новичков меньше, чем у «Боруссии» Дортмунд.

Разумеется, «шмели» активно продают талантов, у них положительный трансферный баланс, а Мюнхен в минусе. Но сам факт показательный. Как и третье место «Реала» в Испании. «Атлетико» впереди на сто миллионов, а примерно те же траты в Италии у «Интера» — чемпионский состав дорого обошелся.

Перес двадцать лет назад вдохновился Серией А 90-х, затем пришел Абрамович и вместе раскрутили понятие «денежный мешок». А теперь 51 % расходов на трансферы в серьезной лиге может быть на совести клуба, что наоборот активно занимается футбольной торговлей – речь об «Аяксе». Какой еще финансовый фейр-плей?

РПЛ в середине таблицы, «Зенит» стянул на себя треть расходов

С «Зенитом» понятно – забирает на себя 32 % трансферных расходов. Средний для мира футбола показатель, зато Семак трижды выиграл РПЛ . А вот второй «Спартак» пока не конвертировал 120 млн евро на игроков в свежие трофеи. Часть чемпионского состава собрали раньше, не за эти деньги, так что ждем развития событий.

В РПЛ ведь нет перекоса в сторону двух команд, как в Сербии, Чехии или Шотландии. Но дуэт лидеров забрал 47 % расходов, а это много, если вспомнить, что на карте есть небедные «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Но у всех время от времени финансовые проблемы или же своя стратегия, как у «быков».

«Зенит» за последние годы ушел в отрыв – каждый третий рубль на новичков в чемпионате России тратится ими. Не 7 из 10, как в Сербии или Австрии, но с таким запасом надо быть вечным чемпионом. Хотя можно и с меньшим, как показывает опыт «Баварии» или «Ювентуса». Хорошо еще, что РПЛ оказалась в таблице на 22-м месте.

А самые интересные лиги мира располагаются еще ниже. ПСЖ сгреб 24 % от пирога, но пропускает другие клубы к титулам. «Барселоне» не помогают 24 % и рекордный миллиард Бартомеу. Зато «Ювентус» с 17 %, «Бавария» с 12 % или «Манчестер Сити» с 11 % показывают, как важно держаться в рамках своего денежного океана.

Деньги важны, но миллиард евро не сделал «Барселону» лучшей

Таблица демонстрирует бессмысленность сырой идеи Суперлиги. Нет смысла делать сказочно богатыми 20 команд, ведь троянский конь футбола – непомерные расходы всех и каждого. 37 чемпионатов, упомянутых в таблице выше, генерировали за пять последних сезонов расходы на 33 миллиарда евро.

Понятно, что миллионы часто кочевали от одного клуба к другому внутри этой системы, но трансферный баланс у большинства отрицательный, накопились долги. Футбол не успевал зарабатывать столько, сколько тратил задолго до пандемии. Давно пора с этим разбираться, а инструменты есть.

Но в УЕФА и ФИФА переживают за свои доходы, чужие кредиты их не волнуют. А зря, еще лет пять такого расклада – заведутся банкроты и вечные чемпионы. Впрочем, деньги работают не всегда. «Рейнджерс» опередил «Селтик», хотя вторые богаче, а «Зенит» не все пять лет был чемпионом.

«Спортинг» по возможностям уступает «Бенфике» и «Порту», но стал первым. В списке десятки чемпионов своих стран, но глобально это намек на необходимость реформы, а локально тот же «Янг Бойз» разнес «Базель», хотя вторые богаче. Да что там, видите, как играют самые главные транжиры футбольного мира – «Барселона».

Только на новичков выбросили один миллиард евро, а не могут удержать счет 2:0 против «Леванте». Надо уметь не только тратить, но и подписывать подходящих именно твоей команде футболистов. Поэтому «Интер» уступает по тратам «Ювентусу», но команда Конте органичнее, чем команда Пирло.

«Манчестер Сити» подписал Де Брюйне за 76 млн евро, а Зинченко за 2 миллиона, и каждый по-своему важен для Гвардиолы. Идеи идут рука об руку с деньгами, и это здорово – футбол важнее, как видим по таблице Лиги 1, где у «Лилля» есть шансы на чемпионство, а еще +160 млн евро трансферного баланса.

Многие чемпионы таким же похвастаться не могут, ведь дуэты лидеров забрали на себя 11.2 миллиарда – 34 % ото всех денег. Впечатляет, 70 из примерно 700 клубов названых лиг тратят треть денег.