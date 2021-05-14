Самедов: «Смолов достоин места в сборной России»

Бывший полузащитник сборной России высказался о невключении форварда «Локомотива» в заявку национальной команды на Евро-2020.

Он уже давным-давно все доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной.

Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Фёдор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду.