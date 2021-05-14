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Самедов: «Смолов достоин места в сборной России»

14 мая 2021, 10:53

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о невключении форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в заявку национальной команды на Евро-2020.

Он уже давным-давно все доказал. Что касается непопадания в список сборной России, это видение тренерского штаба. На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной.

Но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Фёдор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
14 мая в 14:33
Гламур, бабы и соцсети - вот причины вечно нестабильного Смолова. А теперь, когда спохватился вроде, в 30 лет, а вернуть былое доверие и стабильность уже нереально. Так что пусть в июне продолжает шляться по ночным клубам, а не играть на Евро.
МапС
МапС
14 мая в 12:55
Смолов не достоин Черчесова, вот и не попал в сборную
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 12:19
Когда и кому Федя все доказал?!? Да , бывает что блеснет в короткий промежуток времени , а потом очередной спад. То что иногда забивает , так иногда и Чалов забивает. А вот сколько он не забивает из выгодных моментов ??? А не забивает он много. ЧМ18 парень провалил , потому и не нужен этот турист в сборной.
Всем здоровья.
izrafel
izrafel
14 мая в 11:33
У каждого свое мнение
Ironigor
Ironigor
14 мая в 11:23
После своего поста, он достоин 15 суток!!!
sv_1969
sv_1969
14 мая в 11:14
Кокорин тоже все доказал)))
drug01
drug01
14 мая в 11:11
Надо хорошо посмотреть.....
stanichnik
stanichnik
14 мая в 11:06
Достойных много, но должны играть лучшие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 10:59
Это выбор тренера...
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