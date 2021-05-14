Лесовой: «Зелимхан Бакаев бы усилил „Динамо“»

Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «бело-голубых» хавбека «Спартака» .

С ним пока не общался на эту тему, но считаю Зелимхана очень сильным футболистом. Он может и ударить, и обыграть. Он усилит нашу команду, а там уже не мне решать.