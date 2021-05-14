Лесовой: «Зелимхан Бакаев бы усилил „Динамо“»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «бело-голубых» хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.
С ним пока не общался на эту тему, но считаю Зелимхана очень сильным футболистом. Он может и ударить, и обыграть. Он усилит нашу команду, а там уже не мне решать.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о переговорах с «Динамо» по Бакаеву.
В Спартаке будет новый тренер, он явно должен посмотреть на игроков, в том числе и на Бакаева. Если это Руй Витория, то тем более посмотрит. Он строит атакующую игру, где высоко ценятся индивидуально сильные футболисты типа Бакаева. Чтобы могли обыграть, убежать, отдать пас и ударить. Всё это есть в арсенале у Зелимхана.
Думаю, до зимы Спартак не отпустит Бакаева в Динамо или другой клуб.
В Спартаке будет новый тренер, он явно должен посмотреть на игроков, в том числе и на Бакаева. Если это Руй Витория, то тем более посмотрит. Он строит атакующую игру, где высоко ценятся индивидуально сильные футболисты типа Бакаева. Чтобы могли обыграть, убежать, отдать пас и ударить. Всё это есть в арсенале у Зелимхана.
Думаю, до зимы Спартак не отпустит Бакаева в Динамо или другой клуб.