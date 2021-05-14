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Лесовой: «Зелимхан Бакаев бы усилил „Динамо“»

14 мая 2021, 07:06

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «бело-голубых» хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.

С ним пока не общался на эту тему, но считаю Зелимхана очень сильным футболистом. Он может и ударить, и обыграть. Он усилит нашу команду, а там уже не мне решать.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о переговорах с «Динамо» по Бакаеву.

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Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
14 мая в 12:18
Надеюсь, что у нового тренера мнение о Зелимхане будет другое. Игрок не сказал ещё последнего слова в Спартаке.
stavr74
stavr74
14 мая в 11:27
с такой игрой и таким рвением к игре , он даже тамбов или ротор не усилит
makkie
makkie
14 мая в 10:23
Какой смысл это сейчас обсуждать?

В Спартаке будет новый тренер, он явно должен посмотреть на игроков, в том числе и на Бакаева. Если это Руй Витория, то тем более посмотрит. Он строит атакующую игру, где высоко ценятся индивидуально сильные футболисты типа Бакаева. Чтобы могли обыграть, убежать, отдать пас и ударить. Всё это есть в арсенале у Зелимхана.

Думаю, до зимы Спартак не отпустит Бакаева в Динамо или другой клуб.
за
за
14 мая в 09:44
Думаю, Зелимхану могут дать шанс выйти на свой прежний уровень в Спартаке.
drug01
drug01
14 мая в 09:02
Надо решать должен помочь....
stanichnik
stanichnik
14 мая в 08:41
Бакаева усадили на лавку не по спортивному принципу, на его позицию взяли равноценного футболиста, но за гораздо большие деньги, и для оправдания покупки ему постоянно предоставляют место на поле. Возможно имеет место некий внутренний конфликт между ГТ и футболистом. В любом случае отлучение Зелимхана от активного участия в играх не идет на пользу ни клубу, ни игроку, который еще осенью привлекался Черчесовым в главную сборную. Самым верным решением для всех был бы переход Бакаева из Спартака в Динамо.
ermak6848
ermak6848
14 мая в 08:29
Время покажет Кто - лучший....
SHMEL258
SHMEL258
14 мая в 08:19
Бакаев сейчас устроит конкурс зарплат в спартаке и Динамо, где больше предложат, туда и пойдёт.
mihaluch
mihaluch
14 мая в 08:16
Навряд ли Бакаев усилит команду.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 07:44
Снова разведут Спартак на деньги.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 07:26
Пусть предложат хорошие деньги
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