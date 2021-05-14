Гаджимурадов: «До сих пор не верю, что я в Премьер-Лиге»

Полузащитник «Урала» рассказал о своих эмоциях от дебюта в РПЛ .

Что я чувствовал, когда в феврале выходил на поле? Думал: «Боже, я в Премьер-Лиге. Это случилось». А потом вышел, начались встречные атаки, и считаю, что я дебютировал неудовлетворительно. С другой стороны, стадион, атмосфера — это то, о чем я с детства мечтал. Честно говоря, до сих пор не верю, что я в Премьер-Лиге.

Главное отличие РПЛ от ФНЛ — в скоростях? Да, и в быстроте мышления. Я эту разницу ощущал и после ПФЛ . Думал даже: «А потяну ли уровень ФНЛ ? Пока по скорости не встраиваюсь». Так же и в «Урале». На сборах сначала вообще не понимал, где нахожусь. Постоянно опаздывал на такт. Но я ко всему со временем адаптируюсь.

Советы от Погребняка? Во время матчей он говорит, когда лучше на себя игру брать, а когда — поделиться мячом. Каждый опытный футболист «Урала» хочет, чтобы молодые быстрее адаптировались, и дает советы по улучшению игры.