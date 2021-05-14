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Худяков: «РФС правильно отказывает „Оренбургу“ в получении лицензии»

14 мая 2021, 09:20

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС не выдавать лицензию для выступления в РПЛ клубу из ФНЛ «Оренбургу».

Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. Хотя ситуации у нас с «Оренбургом» совершенно разные. У «Тамбова» с определенного момента не было и нет финансирования, деньги просто перестали поступать в клуб. Да даже и в лучшие годы наш бюджет был минимальным и не на что кроме зарплат и нормального функционирования клуба денег не было. У «Оренбурга» же в этом плане все стабильно. В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона.

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Все комментарии
морозз
морозз
14 мая в 12:46
Если есть правила то их надо соблюдать, не хочешь - до свидания! Надоело смотреть на грязь и залитую водой футбольную арену, хотите играть в Вышке то будьте добры соответствовать!
Ironigor
Ironigor
14 мая в 10:31
Этот человек, по фамилии Худяков что вообще смеет рот свой открывать. С вашими проблемами которые были в Тамбове ,вообще близко нельзя было тогда пускать играть даже в ПФЛ, не говоря уже о РПЛ. Ещё и собирали деньги 💰 для вашего существования и завершения сезона. А тут наглости набрался рассуждать о правильности получения лицензии клуба Оренбург. Как вообще можно относиться к этому и вообще зачем открывать свой рот , лучше бы промолчал . Оренбургу не отчаиваться. Всем Добра !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
14 мая в 10:15
Оренбург давно уже смирился,да похоже не очень-то и стремился..(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 10:13
В других странах (ТОПовых, кстати) тоже нарушают регламенты УЕФА? Там есть команды с маленькими стадионами, которые не парятся с расширением и которым разрешают играть.
Напрашивается вопрос - это они тупее наших, или у нас всё решается в кабинетах?
Ну не попадёт испанская Уэска или наш Оренбург в ЕК. А если бОльший стадион заполнить будет проблематично, то зачем огород городить? Мы и так много денег на ветер выбросили с постройкой не нужных стадионов к ЧМ. Теперь чешем репу, кем бы их заполнить.
А вот Худяков зря так говорит, его-то команде помогали всем миром, а толку ноль.
Оренбург же мог спокойно играть на небольшом стадиончике, других заморочек у него нет...
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 мая в 10:02
А вы спросите у тех, кто эти Правила писал, зачем клубу, на матчи которого в среднем ходит 5 тысяч, стадион на 10 тысяч? Навырост? Однако одежду и обувь эти законники себе покупают по размеру, а других заставляют покупать навырост!
mensk
mensk
14 мая в 09:55
Каждый кулик свое болото хвалит, а реально в проигрыше болельщики.
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 мая в 09:44
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Отказано по правилам, но не по справедливости!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 09:29
Правила одинаковы для всех
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