Худяков: «РФС правильно отказывает „Оренбургу“ в получении лицензии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС не выдавать лицензию для выступления в РПЛ клубу из ФНЛ «Оренбургу».

Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. Хотя ситуации у нас с «Оренбургом» совершенно разные. У «Тамбова» с определенного момента не было и нет финансирования, деньги просто перестали поступать в клуб. Да даже и в лучшие годы наш бюджет был минимальным и не на что кроме зарплат и нормального функционирования клуба денег не было. У «Оренбурга» же в этом плане все стабильно. В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона.