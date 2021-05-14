Худяков: «РФС правильно отказывает „Оренбургу“ в получении лицензии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение РФС не выдавать лицензию для выступления в РПЛ клубу из ФНЛ «Оренбургу».
Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. Хотя ситуации у нас с «Оренбургом» совершенно разные. У «Тамбова» с определенного момента не было и нет финансирования, деньги просто перестали поступать в клуб. Да даже и в лучшие годы наш бюджет был минимальным и не на что кроме зарплат и нормального функционирования клуба денег не было. У «Оренбурга» же в этом плане все стабильно. В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона.
Напрашивается вопрос - это они тупее наших, или у нас всё решается в кабинетах?
Ну не попадёт испанская Уэска или наш Оренбург в ЕК. А если бОльший стадион заполнить будет проблематично, то зачем огород городить? Мы и так много денег на ветер выбросили с постройкой не нужных стадионов к ЧМ. Теперь чешем репу, кем бы их заполнить.
А вот Худяков зря так говорит, его-то команде помогали всем миром, а толку ноль.
Оренбург же мог спокойно играть на небольшом стадиончике, других заморочек у него нет...
Напрашивается вопрос - это они тупее наших, или у нас всё решается в кабинетах?
Ну не попадёт испанская Уэска или наш Оренбург в ЕК. А если бОльший стадион заполнить будет проблематично, то зачем огород городить? Мы и так много денег на ветер выбросили с постройкой не нужных стадионов к ЧМ. Теперь чешем репу, кем бы их заполнить.
А вот Худяков зря так говорит, его-то команде помогали всем миром, а толку ноль.
Оренбург же мог спокойно играть на небольшом стадиончике, других заморочек у него нет...