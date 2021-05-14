Семак: «Готовимся к матчу с „Тамбовом“ с хорошим настроением»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч с «Тамбовом» в 30-м туре РПЛ .

Готовимся к матчу с хорошим настроением. В чемпионате основную задачу выполнили, сейчас решаем другие вопросы, которые есть у нас на повестке дня. Кому-то надо дать больше поиграть, подготовить уже к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. В общем — рабочие моменты.

Чего ждать болельщикам? Хорошей игры — спортивную составляющую самого матча никто не отменял. Любому футболисту, выходящему на поле всегда хочется побеждать. Ни мы, ни игроки «Тамбова» в этом смысле не исключение.

Ротация? Она была в игре с «Уфой», будет и на этот раз. У некоторых игроков, особенно иностранцев в прошлом году не было возможности провести полноценный отпуск, поэтому сейчас они получили дополнительное время для отдыха. Остальные готовятся к игре.