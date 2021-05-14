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Семак: «Готовимся к матчу с „Тамбовом“ с хорошим настроением»

14 мая 2021, 12:52
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Тамбовом» в 30-м туре РПЛ.

Готовимся к матчу с хорошим настроением. В чемпионате основную задачу выполнили, сейчас решаем другие вопросы, которые есть у нас на повестке дня. Кому-то надо дать больше поиграть, подготовить уже к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. В общем — рабочие моменты.

Чего ждать болельщикам? Хорошей игры — спортивную составляющую самого матча никто не отменял. Любому футболисту, выходящему на поле всегда хочется побеждать. Ни мы, ни игроки «Тамбова» в этом смысле не исключение.

Ротация? Она была в игре с «Уфой», будет и на этот раз. У некоторых игроков, особенно иностранцев в прошлом году не было возможности провести полноценный отпуск, поэтому сейчас они получили дополнительное время для отдыха. Остальные готовятся к игре.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 13:26
Интенсивная подготовка к матчу с Тамбовом...
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 13:19
От Зенита стоит ждать сюрприза.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 13:10
Железное первое место против такого же последнего.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 12:59
Это будет легкая Прогулка по 🌴🏖 пляжу в удовольствие, в придверии отпусков в теплые края !!!
beefs
beefs
14 мая в 12:57
этот матч можно назвать товарищеским, примерно 0:3 - 0:5...
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