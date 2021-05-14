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Шварц: «„Динамо“ не будет экспериментировать с составом в игре против ЦСКА»

14 мая 2021, 11:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о предстоящем матче с ЦСКА в заключительном туре Премьер-лиги.

Матч с ЦСКА не будет иметь турнирного значения, будут ли эксперименты с составом в связи с этим? Мы подходим с хорошей мотивацией к этой игре. Да, мы понимаем турнирное положение, но экспериментировать с составом мы не намерены. У нас в планах закончить сезон с пятьюдесятью очками. За последние 10 лет только раз «Динамо» набирало больше очков. Это было под руководством Станислава Черчесова.

Также недавно Шварц прокомментировал непопадание «Динамо» в еврокубки.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 18:45
Я кстати всего один раз был на футболе на Открывашке. Попал на игру Спартак- Ахмат. Любопытный был матч. Результат напомнить? А если в Грозном все повториться, то ты сильно расстроишься ? Поэтому повторю твои слова. Пусть Ахмат покажет свою лучшую игру в последнем матче сезона. А у ЦСКА шансы на ЕК практически нулевые, поэтому на Динамо будет товарищеский матч.
Сп62
Сп62
14 мая в 12:10, ред.
Надо же кому-нибудь в этом матче хлопнуть дверью, чтобы услышали болельщики. А нейтралы похлопают в ладоши. Удачи всем в финишной игре.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 12:10
Динамо будет играть в свое удовольствие, давить на них ничто не будет , никаких задач в этом матче не решить. Так что пацаны будут получать удовольствие. Для ЦСКА же матч имеет турнирное значение, шанс попасть в ЕК минимален, но он все же есть , тут напряжение и давление будут присутствовать . Посмотрим , кто в итоге окажется сильнее : не мотивированное Динамо или борющийся за попадание в ЕК ЦСКА.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
14 мая в 12:00
Я как болельщик ЦСКА, просто с небольшим юмором это сделал. Спасибо за понимание.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
14 мая в 11:48, ред.
будет битва за 6 место
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 11:41
От какого ещё добра???Динамо опять все проиграло в этом сезоне,ни кубка,ни Еврокубка осень нет!!!!Но в матче с ЦСКА им в любом случае удачи.
makkie
makkie
14 мая в 11:32
Динамо умеет играть против цска, так что пусть покажут свою лучшую игру!
hаrut
hаrut
14 мая в 11:29
Просто играйте в свое удовольствие
ermak6848
ermak6848
14 мая в 11:28
команда готова порвать армейцев как Тузик мячик
Вперед ДИНАМО Москва!!!
shlomo
shlomo
14 мая в 11:27
Все правильно....посмотрим на матч
Ironigor
Ironigor
14 мая в 11:21
Ну и правильно, от добра, добра не ищут.
Удачи ЦСКА !!!
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