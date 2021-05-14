Шварц: «„Динамо“ не будет экспериментировать с составом в игре против ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» порассуждал о предстоящем матче с ЦСКА в заключительном туре Премьер-лиги.

Матч с ЦСКА не будет иметь турнирного значения, будут ли эксперименты с составом в связи с этим? Мы подходим с хорошей мотивацией к этой игре. Да, мы понимаем турнирное положение, но экспериментировать с составом мы не намерены. У нас в планах закончить сезон с пятьюдесятью очками. За последние 10 лет только раз «Динамо» набирало больше очков. Это было под руководством Станислава Черчесова.