Шварц рассказал, каких игроков будет покупать «Динамо»

Главный тренер «Динамо» рассказал о трансферной кампании московского клуба на предстоящее лето.

Если говорить о среднем возрасте команды, то я не заглядываю никогда в паспорт, для меня это не столь важно. Главное — качество и умения игрока, именно эти факторы являются приоритетными для попадания в состав. Но у нас есть хороший базис, который мы заложили. Если будем укреплять состав, то это будут игроки, которые точно смогут нас усилить.

У нас бывают моменты, когда мы играем от обороны. Но для меня важно качество, нельзя играть пассивно даже в таких случаях. Мы должны и дальше применять активный стиль в любой ситуации. Не всегда выбираем атакующий стиль игры, но обязательна активность.