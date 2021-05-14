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Шварц рассказал, каких игроков будет покупать «Динамо»

14 мая 2021, 12:01

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о трансферной кампании московского клуба на предстоящее лето.

Если говорить о среднем возрасте команды, то я не заглядываю никогда в паспорт, для меня это не столь важно. Главное — качество и умения игрока, именно эти факторы являются приоритетными для попадания в состав. Но у нас есть хороший базис, который мы заложили. Если будем укреплять состав, то это будут игроки, которые точно смогут нас усилить.

У нас бывают моменты, когда мы играем от обороны. Но для меня важно качество, нельзя играть пассивно даже в таких случаях. Мы должны и дальше применять активный стиль в любой ситуации. Не всегда выбираем атакующий стиль игры, но обязательна активность.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву.

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Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
14 мая в 13:20, ред.
Надо срочно изучать немецкий. Понимать будешь с полу-слова.
Capral
Capral
14 мая в 13:15
Не знаю, кто, как, но вот, я, когда его читаю- элементарно тупею. Одно, уже ясно, он- надолго, а это значит, что с этой командой- мне не попути....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 12:36
Толком не обьяснил какую позицию хочет усилить.
ДСА
ДСА
14 мая в 12:09
Сказал, как-будто ничего не сказал.
Сп62
Сп62
14 мая в 12:05
Наверное, речь идёт об игроках обороны. Оборона беспокоит всех, в том числе и сборную.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 12:03
Зря он их озвучил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 12:03
Главное шлак не набрать!
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