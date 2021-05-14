Канте и Ковачич готовы сыграть в финале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных игроков перед финальным матчем Кубка Англии против «Лестера».

Ковачич снова с нами. Это большая новость для нас, Кова вернулся. Он имеет огромное влияние в раздевалке и является очень позитивным парнем.

Канте? Мы приняли решение вместе, Нголо, я и медицинская бригада, чтобы дать ему возможность отдохнуть в матче с «Арсеналом». У него было повреждение ахилла. Он провел все тренировки вчера и сегодня. Завтра он выйдет в стартовом составе и, скорее всего, проведёт на поле весь матч.