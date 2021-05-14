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Канте и Ковачич готовы сыграть в финале Кубка Англии

14 мая 2021, 18:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков перед финальным матчем Кубка Англии против «Лестера».

Ковачич снова с нами. Это большая новость для нас, Кова вернулся. Он имеет огромное влияние в раздевалке и является очень позитивным парнем.

Канте? Мы приняли решение вместе, Нголо, я и медицинская бригада, чтобы дать ему возможность отдохнуть в матче с «Арсеналом». У него было повреждение ахилла. Он провел все тренировки вчера и сегодня. Завтра он выйдет в стартовом составе и, скорее всего, проведёт на поле весь матч.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 мая в 19:32, ред.
Возвращение в строй таких игроков как Ковачич и Канте, это усиление для команды и увеличивает шанс Челси выиграть Кубок. Да сезон выдался действительно тяжелым для всех команд и отсюда множество травм, которые создавали определённые проблемы и главную боль тренерам при формировании стартового состава. Но нужно дать должно Тухелю он блестящий справился с трудностями за короткий срок и преобразил Челси, команда вышла в финал помимо Кубка Англии так ещё и в финал Лиги Чемпионов. Это большое достижение Томаса Тухеля на посту тренера Челси, который возглавил команду 26 января 2021 года и за четыре месяца достиг такого большого результата, два года подряд с разными командами играть в финале Лиги Чемпионов.  Осталось сделать один шаг, чтобы завоевать трофей 🏆. Удачи 
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 19:16
Выбор у Тухеля есть.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 18:48
Удачи им в завтрашнем матче !!!
dimagas2
dimagas2
14 мая в 18:47
Канте и так понятно,а вот Ковачич после травмы.
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