Сайто приступил к работе в общей группе «Рубина»

Полузащитник Мицуки Сайто приступил к тренировкам в общей группе «Рубина».
Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой.
🔝 Сегодня к работе в общей группе приступил @MitsukiSaito, но пока с ограничениями.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 3, 2021
🗯 Полузащитник поделился своими эмоциями:
«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой». pic.twitter.com/6tFEwJ56vP