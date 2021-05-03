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Сайто приступил к работе в общей группе «Рубина»

03 мая 2021, 15:15

Полузащитник Мицуки Сайто приступил к тренировкам в общей группе «Рубина».

Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой.

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Все комментарии
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
03 мая в 22:58
Очень хорошая новость! наконец то я бы сказал!!!)
ildar_3871
ildar_3871
03 мая в 17:06
Вместо Квары !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 мая в 15:16
Желаю ему побольше голов
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