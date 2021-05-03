Сайто приступил к работе в общей группе «Рубина»

Полузащитник приступил к тренировкам в общей группе «Рубина».

Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально . Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой.

🔝 Сегодня к работе в общей группе приступил @MitsukiSaito, но пока с ограничениями.



🗯 Полузащитник поделился своими эмоциями:



«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой». pic.twitter.com/6tFEwJ56vP