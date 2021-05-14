Промес, Влашич и Крыховяк. На Евро-2020 будем болеть не только за сборную России

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вчера, 20:00

Легионеры из РПЛ , которые могут сыграть за свои сборные.

Европейские сборные одна за другой объявляют расширенные составы на грядущий чемпионат Европы. «Соккер.ру» отыскивает действующих футболистов РПЛ в составах потенциальных соперников сборной России.

Группа A

Италия: -

Турция: -

Уэльс: -

Швейцария: -

В квартете «A» представители РПЛ не сыграют. Итальянцев, турок и валлийцев в нашем чемпионате просто нет, а единственный швейцарец Дарко Йевтич ярко играл за молодежную сборную Швейцарии в 2013-2014 годах (5 голов в 8 матчах), однако за главную команду своей страны так и не дебютировал. Маловероятно, что Владимир Петкович вдруг обратит внимание на прогресс Дарко в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого.

Группа B

Бельгия: -

Дания: Оливер Абильдгор («Рубин»).

В отличие от напарника по полузащите «Рубина» из Швейцарии, датчанин Абильдгор имеет неплохие шансы войти в итоговую заявку свой сборной, особенно после расширения этой самой заявки до 26 футболистов. Оливер отлично проявляет себя в РПЛ , он один из лучших опорников нашей лиги, а в конце прошлого года он получил дебютный вызов в сборную Дании и даже сыграл полчаса в товарищеском матче против Швеции. Абильдгор — единственный футболист РПЛ , который в теории может стать соперником сборной России на групповой стадии.

Россия: о футболистах, на которых рассчитывает на чемпионате Европы Станислав Черчесов, читайте здесь.

Финляндия: -

Группа C

Нидерланды: Квинси Промес («Спартак»), Тонни Вильена («Краснодар»).

Сегодня Франк де Бур огласил расширенный список из 34 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы. В него вошли спартаковец Квинси Промес и игрок «Краснодара» Тонни Вильена. У Промеса за плечами 47 матчей (7 голов + 7 ассистов) за «оранжевых», Вильена надевал футболку национальной сборной 15 раз и результативными действиями не отметился. У обоих неплохие шансы войти в окончательную заявку из 26 футболистов, фамилии которых будут названы 26 мая. Йоррит Хендрикс — еще один игрок из РПЛ , прежде привлекавшийся в сборную Голландии, но сейчас хавбек «Спартака» не в той форме, чтобы рассчитывать на продолжение международной карьеры.

Украина: -

В Российской Премьер-Лиге выступают 4 футболиста, имеющие украинское гражданство: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Денис Кулаков и Артем Полярус. У первых троих есть опыт выступлений за сборную, а защитник «Зенита» провел 54 матча за Украину в 2009-2018 годах, однако на сегодняшний день Андрей Шевченко не рассчитывает ни на кого из этого квартета.

Австрия: -

Мориц Бауэр раньше играл за «Рубин», а вторую часть текущего сезона проводит в «Уфе» на правах аренды из «Сток Сити». У Морица есть 6 матчей за сборную Австрии, однако на Евро-2020 этого защитника мы вряд ли увидим, ведь с 2018 года его международная карьера на паузе.

Северная Македония: -

Случится чудо, если 19-летний македонский форвард Давид Тошевски, правами на которого владеет «Ростов», войдет в заявку своей сборной на Евро. Давид привлекается к матчам «молодежки», но для главной команды своей страны он пока не созрел, тем более на клубном уровне в сезоне 2020/21 он почти не играет и совсем не забивает.

Группа D

Англия: -

Хорватия: Никола Влашич ( ЦСКА ), Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»)/Ведран Чорлука («Локомотив», в качестве тренера).

Сборная Хорватии традиционно не остается без поддержки российских болельщиков на крупных турнирах. Стипе Плетикоса, Ивица Олич, Ведран Чорлука, Ивица Крижанац оставили след в российском футболе и заслужили уважение. Чорлука поедет и на Евро-2020, но уже в качестве помощника Златко Далича, а из 10 оставшихся хорватских футболистов РПЛ почти наверняка попадут в заявку «шашечных» Влашич, Ловрен и Уремович.

Шотландия: -

Чехия: Алекс Крал («Спартак»).

В рамках группы «D» можем увидеть матч «Спартака» в лице Крала с ЦСКА и «Зенитом» (Влашич + Ловрен). Наличие кудрявого хавбека гарантирует чешской дружине симпатии «красно-белой» армии, тем более Алекс — важная персона в своей сборной, его ждут в стартовом составе.

Группа E

Испания: -

Швеция: Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон (все — «Краснодар»), Карл Старфельт («Рубин»), Джордан Ларссон («Спартак»), Филип Дагерсталь («Химки»).

Не считая сборной России, самое широкое представительство у РПЛ может оказаться в сборной Швеции. Из 8 шведов, выступающих в нашем чемпионате, нет никаких шансов попасть в состав национальной команды только у ростовчан Алмквиста и Гиговича, а вот зимнего новичка «Химок» Дагерсталя не стоит сбрасывать со счетов, пусть он и не появлялся на сборах «Тре Крунур» с 2017-го. На краснодарское трио Янне Андерссон точно рассчитывает, Старфельт стал получать вызовы уже из «Рубина», а игнорировать Ларссона и дальше — стрелять себе в ногу, ведь Джордан в полном порядке и многим на родине напоминает отца.

Польша: Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус (оба — «Локомотив»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Рафал Августиняк («Урал»).

Матч группы «E» Швеция — Польша был перенесен из Дублина и теперь пройдет в Санкт-Петербурге, он обещает получиться самым «РПЛистым» на чемпионате Европы, ведь среди поляков тоже хватает «наших парней». Все четыре польских легионера Премьер-Лиги вызывались на мартовский сбор и имеют отличные шансы на попадание в итоговую заявку, а болельщики «Локомотива» отнесутся к «Кадре» с особой теплотой, ведь Крыховяк и Рыбус — игроки стартового состава.

Словакия: -

В чемпионате России есть один словацкий легионер — Ладислав Алмаси из «Ахмата», но этот 22-летний форвард пока не дослужился до вызовов в главную сборную, хотя на юношеском и молодежном уровне за Словакию играл и забивал.

Группа F

Германия: -

Франция: -

Португалия: -

Венгрия: -