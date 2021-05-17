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Сёмин: «Дзюба — человек, который приносит результат»

17 мая 2021, 10:37

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Дзюба — фигура! Как в национальной сборной, так и в клубе. Человек, который приносит результат.

Накануне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
17 мая в 12:47
Уже лежачий Тамбов добил....)))
DXTK
DXTK
17 мая в 11:01
О Каком результате Семин говорит?

посморим что Дзюба покажет в игре с Бельгией и Данией, тем более Зенит с Дзюбой в составе даже не смогли обыграть Брюгге в ЛЧ проиграв оба раза, заняв 4 место. а то что он мертвому тамбову 4 забил, который не имел вообще никакой мотивации, так как уже вылетел. не показывает какого то класса и уровня.....хотя для местного разлива и рфпл и дзюба оказывается суперфорвардом.
STVA 1
STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
17 мая в 10:46
Даа!Трудно ему это далось))
Futurista
Futurista
17 мая в 10:42
КЭТиК
КЭТиК
17 мая в 10:40
В последнем туре именно он сделал результат.
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