Сёмин: «Дзюба — человек, который приносит результат»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
Дзюба — фигура! Как в национальной сборной, так и в клубе. Человек, который приносит результат.
Накануне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
Дзюба — фигура! Как в национальной сборной, так и в клубе. Человек, который приносит результат.
Накануне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ.
посморим что Дзюба покажет в игре с Бельгией и Данией, тем более Зенит с Дзюбой в составе даже не смогли обыграть Брюгге в ЛЧ проиграв оба раза, заняв 4 место. а то что он мертвому тамбову 4 забил, который не имел вообще никакой мотивации, так как уже вылетел. не показывает какого то класса и уровня.....хотя для местного разлива и рфпл и дзюба оказывается суперфорвардом.
посморим что Дзюба покажет в игре с Бельгией и Данией, тем более Зенит с Дзюбой в составе даже не смогли обыграть Брюгге в ЛЧ проиграв оба раза, заняв 4 место. а то что он мертвому тамбову 4 забил, который не имел вообще никакой мотивации, так как уже вылетел. не показывает какого то класса и уровня.....хотя для местного разлива и рфпл и дзюба оказывается суперфорвардом.