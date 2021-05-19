«Барселона» подпишет 20-летнего игрока «Гранады»

Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник «Гранады» Антонио Аранда через год должен стать игроком «Барселоны».
Действующий контракт 20-летнего игрока с «Гранадой» рассчитан до июня 2022 года. Источник утверждает, что летом следующего года хавбек станет футболистом «Барселоны».
Ранее ходили слухи, что руководство «Барселоны» также заинтересовано в услугах форварда «Баварии» Роберта Левандовски.
Барселона в последних 5 матчах (без учета Атлетико) пропустила 10 мячей. В среднем 2 мяча за игру. Это колоссально много.
Барселона в последних 5 матчах (без учета Атлетико) пропустила 10 мячей. В среднем 2 мяча за игру. Это колоссально много.