«Барселона» подпишет 20-летнего игрока «Гранады»

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19 мая 2021, 10:47

Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник «Гранады» через год должен стать игроком «Барселоны».

Действующий контракт 20-летнего игрока с «Гранадой» рассчитан до июня 2022 года. Источник утверждает, что летом следующего года хавбек станет футболистом «Барселоны».

Ранее ходили слухи, что руководство «Барселоны» также заинтересовано в услугах форварда «Баварии» Роберта Левандовски.