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«Барселона» подпишет 20-летнего игрока «Гранады»

19 мая 2021, 10:47

Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник «Гранады» Антонио Аранда через год должен стать игроком «Барселоны».

Действующий контракт 20-летнего игрока с «Гранадой» рассчитан до июня 2022 года. Источник утверждает, что летом следующего года хавбек станет футболистом «Барселоны».

Ранее ходили слухи, что руководство «Барселоны» также заинтересовано в услугах форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

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Мessi 10
Мessi 10
19 мая в 13:20
Не понимаю, почему не ведется поиск защитников? Неужели Лапорту и Кумана пенсионерская линия защиты устраивает и решили ограничиться Гарсией?

Барселона в последних 5 матчах (без учета Атлетико) пропустила 10 мячей. В среднем 2 мяча за игру. Это колоссально много.
ДСА
ДСА
19 мая в 10:57
Нашли себе таланта.
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