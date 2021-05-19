«Газпром Арена» опередила «Этихад Стэдиум» в рейтинге лучших стадионов мира

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг самых лучших стадионов мира.
Количество баллов определяется по трем значениям:
- насколько стадион интересен для фанатов как объект для посещения
- доходы стадиона во время матча
- способность становиться «12-м игроком» для команды
Единственным российским стадионом в рейтинге стала «Газпром Арена» (21). Любопытно, что в прошлом году стадион «Зенита» занимал 11-е место.
Заранее проигрышный пункт. У них 12-й на поле с карточками бегает. ))
Заранее проигрышный пункт. У них 12-й на поле с карточками бегает. ))
Желаю всем хороших арен....
Желаю всем хороших арен....
На бюджете проекта это видать то же отразилось?;)
На бюджете проекта это видать то же отразилось?;)
7. VELTINS ARENA
Домашний стадион Шальке. Многофункциональная арена с закрывающейся крышей и выдвижным полем. Помимо футбола, здесь проходят самые разные мероприятия, в том числе популярные биатлонные соревнования в конце года. В 2010 году стадион принимал чемпионат мира по хоккею.
Вместимость - 62 271
СТОИМОСТЬ - 191 млн. евро.
7. VELTINS ARENA
Домашний стадион Шальке. Многофункциональная арена с закрывающейся крышей и выдвижным полем. Помимо футбола, здесь проходят самые разные мероприятия, в том числе популярные биатлонные соревнования в конце года. В 2010 году стадион принимал чемпионат мира по хоккею.
Вместимость - 62 271
СТОИМОСТЬ - 191 млн. евро.