ГлавнаяНовостиРейтингиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Газпром Арена» опередила «Этихад Стэдиум» в рейтинге лучших стадионов мира

19 мая 2021, 20:41

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг самых лучших стадионов мира.

Количество баллов определяется по трем значениям:

- насколько стадион интересен для фанатов как объект для посещения

- доходы стадиона во время матча

- способность становиться «12-м игроком» для команды

Единственным российским стадионом в рейтинге стала «Газпром Арена» (21). Любопытно, что в прошлом году стадион «Зенита» занимал 11-е место.

«Газпром Арена» опередила «Этихад Стэдиум» в рейтинге лучших стадионов мира

«Газпром Арена» опередила «Этихад Стэдиум» в рейтинге лучших стадионов мира

Все новости
ОфициальноСборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
Вчера, 11:44 Комментарии28
«Вот это форвард, вот это настоящий форвард». Топ-11 центральных нападающих сезона
23 маяСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Месси — второй в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
12 мая Комментарии38
Назван список клубов, которые «заберут» места в ЛЧ у основателей Суперлиги
19 апреля Комментарии57
Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
07 апреля Комментарии26
Грустно без «Зенита», зато есть «Шахтёр». 10 лучших команд евросезона не из топ-5
07 апреляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
20 мая в 10:25
    valt134
    valt134 ответ Futurista (раскрыть)
    20 мая в 08:48
    «Мы строили-строили... И, наконец, построили!!!»
    valt134
    valt134
    20 мая в 08:45
    Бакланов забыли предупредить...
    G_E_O_R_G_I_A
    G_E_O_R_G_I_A
    20 мая в 02:35
    Уверен когда закончится ремонт на Бернабеу он будет на первом месте)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 мая в 01:45
    Хорошему клубу - хорошую арену...
    Желаю всем хороших арен....
    dzvinka
    dzvinka
    20 мая в 00:15
    отлично, думаю российские пенсионерки в восторге от этого величия)))
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 мая в 00:15, ред.
    Не мешай им, они оптовую закупку наметили, разгром прямого конкурента, покеры рукоблуда и тут надо выделиться)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
    20 мая в 00:14
    У тебя сильно устаревшая информация. Там чуть , чуть не дотягивает до миллиарда евро. Еще в 2018 году переделывали.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Izmar (раскрыть)
    19 мая в 23:40
    Украина заставила газпром неустойку выплатить в 3 ярда долларов,притом газпром сам принес деньги и долго махал хвостиком,что бы Украина ещё их взяла.
    На бюджете проекта это видать то же отразилось?;)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Stalker-ato (раскрыть)
    19 мая в 23:01
    Больше миллиарда долларов, причем государственных.
    Futurista
    Futurista
    19 мая в 23:01
    Как раз сегодня одному "строителю" арены 5.5 лет дали...
    Izmar
    Izmar ответ Stalker-ato (раскрыть)
    19 мая в 22:41, ред.
    Вся украина столько не стоит.
    valt134
    valt134
    19 мая в 22:41
    ЕПТА... Дак мы до сих пор-ЛУЧШИЕ!!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Rattlehead (раскрыть)
    19 мая в 22:38
    какой то нищебродский стадион,всего каких то 191 миллион евро,вот Баклан Арена это уровень, там вообще не понять сколько она стоит но ходят слухи что от 600 до 800 миллионов евро еле уложились.
    valt134
    valt134
    19 мая в 22:37
    Пенсионеры России аплодируют сидя(кто-то лёжа...)
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    19 мая в 22:22
    Радость-то какая, и это мы ещё не сравнивали стоимость "этихард арены"
    SoloZone
    SoloZone
    19 мая в 21:43
    А по потраченным средствам на его строительство, на каком месте наш лучший стадион?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 мая в 21:43
    Если бы не воровали при строительстве все другие догоняли газпром.
    steelhead
    steelhead
    19 мая в 21:39
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      19 мая в 21:34
      надо было сделать такой заголовок, газпромчик арена попала в топ 22 лучших стадионов заняв 21 место
      Oplot
      Oplot
      19 мая в 21:30, ред.
      Очень странно что на 21 месте.Газпром арена лучшая арена в мире по всем технологиям и современным стандартам на сегодняшний день.И не зря там играет Зенит,лучший клуб восточной европы.Один из лучших клубов европы.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 мая в 21:24, ред.
      При этом аккуратнее и качественнее.
      Izmar
      Izmar
      19 мая в 21:23, ред.
      ВЭБ-арена победила в номинации сараев для коней.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      19 мая в 21:23
      Меня улыбнул заголовок. То, что Распил -Арена кого то опередила, можно воспринимать примерно так же как и " ВАЗ-2106 оказался на порядок лучше ЗАЗ-965, особенно по вместимости".
      sv_1969
      sv_1969
      19 мая в 21:18
      Просто на Этихад бакланов нет))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Rattlehead (раскрыть)
      19 мая в 21:16
      Ровно в 5 раз дешевле Баклан_Распил-Арены.
      Ironigor
      Ironigor
      19 мая в 21:14
      ЗНАКИ СУДЬБЫ, - 21 !!!
      Rattlehead
      Rattlehead
      19 мая в 21:12
      Чисто для сравнения
      7. VELTINS ARENA
      Домашний стадион Шальке. Многофункциональная арена с закрывающейся крышей и выдвижным полем. Помимо футбола, здесь проходят самые разные мероприятия, в том числе популярные биатлонные соревнования в конце года. В 2010 году стадион принимал чемпионат мира по хоккею.
      Вместимость - 62 271
      СТОИМОСТЬ - 191 млн. евро.
      Медив
      Медив ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 мая в 21:07
      Ну в рейтинге, сколько народу еще предстоит посади за распил, они тоже на первом месте
      STVA 1
      STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
      19 мая в 21:04, ред.
      Здоровья!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100