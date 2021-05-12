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Месси — второй в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира

12 мая 2021, 18:21

Опубликован свежий рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

Топ-10:

1. Конор Макгрегор (ММА) — 180 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) — 130

3. Криштиану Роналду (футбол) — 120

4. Дак Прескот (американский футбол) — 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5

6. Неймар (футбол) — 95

7. Роджер Федерер (теннис) — 90

8. Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82

9. Том Брэди (американский футбол) — 76

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 75

Накануне «Барселона» возглавила рейтинг самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.

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Все комментарии
League1
League1
14 мая в 19:15
Просто удивительно, что делает пиар. Совершенный бездарь, который играет в футбол на уровне дворовых команд, Проигрывает всем и всё подряд Который за свою бесполезную работу на футбольном поле получает гнилушки вместо золотых мячей, вдруг получает за свою бездарную, абсолютную бесполезную работу больше всех денюшщек. Просто можно обалдеть, что делает пиар. Такого абсолютного высокооплачиваемого бездаря бездаря мир ещё не видел.
League1
League1
13 мая в 22:48
Слабый футболист. Не достоин такой зарплаты. Это просто какой-то позор.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Imrebellion (комментарий удален) (раскрыть)
12 мая в 22:56
Где ответил?? Вроде не обращался к тебе. И написал сразу персональному фанату Роналду.
Garrincha58
Garrincha58
12 мая в 22:48
я уверен чтобы удержать Месси ему ещё добавят недаром он каждый раз ближе к концу сезона пускает утку что уходит и они ему добавляют что Криштиану что Месси да и Неймар сейчас не достойны таких зарплат скорее Левандовски должен получать сотку, а не Неймар
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 22:37
А почему спонсоры платят им огромные деньги за рекламу? Потому что народ покупает ту продукцию, которую они рекламируют, тоже самое и в спорте, люди ходят на имена.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Top_gun (раскрыть)
12 мая в 22:35
Ему Перес в конверте заносит, чтоб Месси больше не забивал им.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Imrebellion (раскрыть)
12 мая в 22:34
Полностью согласен! Единственный, кто написал правду без лирики.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ошалевший (раскрыть)
12 мая в 21:47
С появлением соц сетей, и гигантов мирового бизнеса, которые платят огромные деньги за рекламу, именно игровая состоляющая футбола в части заработка отходит на второй план. Все больше и больше нужен пиар, расскрутка. Чтобы повысить цену определенному человеку, или клубу, итд.

Задай себе вопрос, почему ЮФС или всякие боксерские организации готовы заплатить сотни миллионов томуже макрегору, лижбы он подрался на протяжении 10 минут. Всего 10 минут..
А все потому что за эти 10 минут эти организации зарабатывают больше.
ошалевший
ошалевший ответ Beka_byaka (раскрыть)
12 мая в 21:38
значит там всех держат не из-за игры? вот почему там столько не понятных личностей
ну здарова
ну здарова
12 мая в 21:31
надо гнома топ1 делать чтоб полностью добить барселону
Beka_byaka
Beka_byaka ответ RR117 (раскрыть)
12 мая в 21:28, ред.
Может попросим Барселону выложить в сеть, информацию о том, сколько заработал клуб от продажи имени Месси?? Уверен, это совсем другие цифры, нежели платаят ему. Поверь, в бизнессе думают только о деньгах. Футбол уже давно вышел из рамки спорта, там большие деньги и ни Бартомеу, не инвесторы, ни кто либо другой не стал бы держать Месси в клубе, с его зарплатой, еслиб он не приносил деньги. С суаресом как поступили? Выкинули. Почему? Перестал приносить доход.
RR117
RR117
12 мая в 20:42
Месси на втором месте среди высокооплачиваемых спортсменов мира.

Барселона на первом месте среди топ-клубов, кому грозит банкротство.

Совпадение?
RamonCSKA
RamonCSKA
12 мая в 20:29
Я сначала думал леброн всех опередит
Imrebellion
Imrebellion
12 мая в 20:25
Уровень рассуждения - детский сад. Не вам решать кто как за что получает такие деньги. Если вы за "справедливость", то начните задавать вопросы каждому миллионеру, рынку, современным реалиям. Даже чисто по футбольному, эти ребята делают в 10 раз больше разницу в игре, чем те кто уже получает половины этой суммы. Не говоря о такой же "несправедливости" в других видах спорта
ТТ
ТТ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 мая в 19:48
Так он получил эти деньги не за игру !))
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 19:42
Это годовой бюджет небольшого российского областного центра.
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
12 мая в 19:38
По совокупности.
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 мая в 19:37
Кто ждёт? Мне, например, совершенно до лампочки дела в Барселоне.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 19:36
За то, как гном вёл себя после 2:8, не уважаю его.
ДСА
ДСА
12 мая в 19:30
Футболистам грех жаловаться.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 мая в 19:22
Не совсем правильное название. Не самых высокооплачиваемых, а спортсменов с самым большим суммарным доходом. При этом у того же Роналду больше доход от продажи имиджевых прав и рекламы, чем зарплата, например, как и у многих.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 19:21
Прошу прощения за неточное высказывание. Пишу с мобильного, поэтому на длинные речи, пока, не готов. Но, я надеюсь, что смысл мною написанного Вы поняли...
SHMEL
SHMEL
12 мая в 19:15, ред.
Мак Грегор-то за что получает? За то, что красиво по щщам получает? Или за то, что вискарём барыжит?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 19:13, ред.
Судя по последним играм, зарплату Месси можно раз в пять сократить, не играет никто на такие деньги, нереальные деньги. Бартомео каждый год продлял контракт Месси, доведя его зарплату до космической. Это одна из причин финансовых трудностей клуба. А ведь были еще и Неймар, Суарес и другие с немаленькими окладами.
Теперь вот приходится играть жиденьким составом, который явно не тянет .
Ждем в Барселоне перемен.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
12 мая в 19:00
Наверное "Золотые мячи" и "Золотые бутсы" в металлолом!
Top_gun
Top_gun
12 мая в 18:59
Аргентинский гомик получает зп за 0 голов Реалу последние 3 года, за 2-8 от Баварии, ну и за кубок испании)))
Баобаб
Баобаб
12 мая в 18:59
А Барселона походу на первом месте среди должников.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 18:51
Ждём ультиматум карлика в адрес руководства Барселоны о повышении зарплаты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 18:48
Наших спортсменов нет!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
12 мая в 18:47
Раз дают значит есть за что... Это с одной стороны... Но мля потом орут что клуб в долгах... Это с другой стороны. А так согласен. За что?
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