Месси — второй в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Опубликован свежий рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.
При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.
Топ-10:
1. Конор Макгрегор (ММА) — 180 млн долларов
2. Лионель Месси (футбол) — 130
3. Криштиану Роналду (футбол) — 120
4. Дак Прескот (американский футбол) — 107,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5
6. Неймар (футбол) — 95
7. Роджер Федерер (теннис) — 90
8. Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82
9. Том Брэди (американский футбол) — 76
10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 75
Накануне «Барселона» возглавила рейтинг самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.
Теперь вот приходится играть жиденьким составом, который явно не тянет .
Ждем в Барселоне перемен.
Всем здоровья.
Теперь вот приходится играть жиденьким составом, который явно не тянет .
Ждем в Барселоне перемен.
Всем здоровья.