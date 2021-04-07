Грустно без «Зенита», зато есть «Шахтёр». 10 лучших команд евросезона не из топ-5

1617798829

вчера, 15:33

«Драконы» проверят защиту «Челси», но не только их и Джеррарда нужно отметить.

Учитываем очки в этом евросезоне – рейтинг УЕФА позволяет сформировать круг претендентов, а также обращаем внимание на ранг турнира и соперников. Пройти «Ювентус» в плей-офф ЛЧ сложнее, чем обыграть «Янг Бойз», как сделали голландцы из «Аякса».

10 место. «Мольде»

Десятые, поскольку им повезло со жребием в группе, а вот «Арсеналу» слили дважды чисто. В прошлом году норвежцы пожертвовали чемпионатом, где выступили хуже, чем «Буде Глимт», чтобы сохранить силы на еврокубки. И эта ставка сыграла, ведь бывшая команда Сульшера и Холанда в отличие от доброго десятка богатых клубов из более престижных лиг, вышла из группы Лиги Европы и прошла серьезного соперника – «Хоффенхайм». Потом напоролись на неудобную «Гранаду», которой навязали борьбу, ведь во второй игре вырвали победу, хотя и вылетели за счет разницы мячей. Но «Мольде» — опаснее, чем кажется.

9 место. «Бенфика»

Киевское «Динамо», «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и ПСВ тоже набрали по 10 пунктов, но португальцы явно мощнее всех в списке. Важно отметить, что у «Бенфики» проблемы – они на 11 пунктов отстали от «Спортинга» в чемпионате. Могут снова не пройти квалификацию в ЛЧ , если нарвутся на очередной ПАОК , как в этом сезоне. Зато в Европе «орлы» летают довольно высоко – в феврале вылетели от «Арсенала», но хорошенько помучили канониров, ведь до 87-й минуты проходили дальше за счет гола, забитого на выезде.

8 место. «Янг Бойз»

Странно видеть швейцарцев так высоко? А нечему удивляться – сейчас в Австрии («Зальцбург»), Бельгии («Брюгге») или Швейцарии (сам «Янг Бойз») можно создать крутую команду, если грамотно работать. Современный принципы игры позволяют лидеру своей не сильной лиги – проиграли в 1-м туре из 27, и хотя часто собирают ничью, разница мячей о многом говорит – 51:21. А если говорим о еврокубках, то «Янг Бойз» одолел «Байер» в 1/16 финала ЛЕ , и только «Аякс» смог их остановить. В случае удачного жребия подопечные Жерардо Сеоане могли пройти дальше.

7 место. «Брюгге»

Понятно, что коронавирус и румынская магия Мирчи Луческу повлияли на исход европейского сезона для «Брюгге» — вылетели от киевского «Динамо», хотя играли не хуже, заставили соперника собрать волю в кулак. Но ведь до этого «Брюгге» собрал 2 победы и 2 ничьи в группе Лиги чемпионов с «Зенитом», «Боруссией» Д и «Лацио», причем побеждал ведь не только петербуржцев. Хотя уже этой победы, как и знания, что «Брюгге» на 19 пунктов опережает ближайшего соперника в чемпионате Бельгии, достаточно, чтобы провозгласить бельгийцев одним из прорывов сезона.

6 место. «Шахтёр»

Переиграть «Зенит», будучи «Брюгге», приятно. Но дважды выиграть у «Реала», а потом оставить «Интер» на последнем месте в группе Лиги чемпионов – еще приятнее. Если бы подопечные Каштру лучше провели поединки против «Боруссии» М, то вышли бы в плей-офф самого престижного турнира. Вместо этого попали в Лигу Европы. Но поскольку за зиму «горняки» растеряли форму – в чемпионате Украины они уступают «Динамо» уже на семь пунктов, проиграв в 2 матчах из последних 5, то не удивительно, что «Рома» не повторила судьбу «Маккаби» из Тель-Авива. Впрочем, поражения от римлян не отменяют статус «Шахтёра» как сильнейшей команды Восточной Европы по сумме пяти последних лет.

5 место. «Рейнджерс»

Очарование сезона, ведь спустя долгие 11 лет Джеррард вернул клубу из Глазго чемпионский титул в Шотландии, выдал умопомрачительную серию без поражений в лиге – 33 игры подряд. И хотя уступил команде, которая идет на одну строчку выше, «Рейнджерс» превратился в команду с чемпионским характером. Вылетели из Кубка шотландской лиги, но это редчайший результат. Чаще команда Тавернье и Альфредо Морелоса показывает интересный и мощный футбол. Джеррард явно готовится в будущем вернуться в АПЛ – растет любопытный тренер с эмоциями и стилем.

4 место. «Славия»

Не сильнейшая команда из славянских стран, но успешная именно в этом сезоне. У «Славии» интересный главный тренер Трпишовский, поэтому чехи оставили позади даже «Рейнджерс» Джеррарда, что отказывался проигрывать месяцами. В Глазго чехи забили два безответных мяча, причем первый еще до первой красной карточки у «Рейнджерс». Клуб, где учился играть в футбол Крал, теперь сыграет против «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы. Кстати, не первый подобный результат – уже были в восьмерке два года назад, когда прошли «Севилью» и уступили лишь будущему победителю – «Челси». Артете надо быть осторожнее, чехи – смелые.

3 место. «Динамо» Загреб

Однозначно прорыв сезона. Если пройдут «Вильярреал» — крепкую, но не величайшую испанскую команду, то будут в полуфинале. А ведь это команда, против которой ЦСКА в Москве нанес 25 ударов. Но вратарь Ливакович проводит лучший сезон в карьере, а посадка главного тренера Мамича в тюрьму за коррупцию при давнишних трансферах Модрича и Ловрена в Европу не помешала Оршичу сыграть матч жизни против «Тоттенхэма». Моуриньо рассчитывал на еще один европейский финал и кубок УЕФА в коллекцию, а вместо этого получаем команду-сенсацию.

2 место. «Аякс»

Не исключено, что голландцы обыграли бы «Порту» в очных матчах. Хотя помним, что год назад вылетели от «Хетафе», что тоже умел терпеть и нервировать соперника, как «драконы». У «Аякса» есть слабые места, но это классная команда. Лидер Тадич в прекрасной форме (14 голов и 12 ассистов в чемпионате Нидерландов). Тен Хааг понимает свою команду – лидируют в лиге с отрывом на 11 пунктов от ПСВ , имея матч в запасе. Не прошли в плей-офф ЛЧ , играя в группе с «Аталантой» и «Ливерпулем», но могут быть в полуфинале Лиги Европы, если пройдут крепкую, но небезгрешную «Рому» Фонсеки.

1 место. «Порту»

Набрали столько же баллов в еврокубках до стадии четвертьфиналов, как «Реал», «Ювентус» и ПСЖ . И поскольку Консейсау прошел Пирло, то «драконы» на вершине рейтинга. Учитывая победы в евробкубках в новом веке, высокое место португальцев не может удивлять. Хотя успехи Моуриньо остались в истории. И даже коэффициент за победы Виллаша-Боаша давно уже не учитывают. Нужны новые большие победы, и они есть. «Порту» в общем зачете УЕФА на престижном 15-м месте, выше всех не из топ-5. Но не забывайте, что «Краснодар» прошел их в прошлом сезоне в квалификации к ЛЧ .