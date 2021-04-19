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Назван список клубов, которые «заберут» места в ЛЧ у основателей Суперлиги

19 апреля 2021, 17:57

Накануне топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги.

Любопытно, что теперь список клубов, которые попадут в Лигу чемпионов (если предположить, что текущие лидеры-основатели Суперлиги национальных первенств будут исключены из турнира) в топ-5 лигах выглядит вот так:

АПЛ: «Лестер», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лидс».

Примера: «Севилья», «Вильярреал», «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Серия А: «Аталанта», «Наполи», «Лацио» и «Рома».

Бундеслига: «Бавария», «Вольфсбург», «Лейпциг» и «Айнтрахт».

Лига 1: «Лилль», ПСЖ и «Монако».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Игорь Симик (раскрыть)
20 апреля в 17:02
Надеюсь, так не будет. Хорошо что хотя бы немецкие и французские клубы против.
Игорь Симик
Игорь Симик ответ Karkaz (раскрыть)
20 апреля в 15:43
знаю в чем плюс. Лучшие спонсоры,игроки будут в суперлиге. и там будут крутится все бабки. богатые будут богатеть,а бедные беднеть. туда потом придут французы и немцы
faneng
faneng
20 апреля в 13:59
А мне нравится этот состав Лиги чемпионов. Я говорю, большие клубы стали душить европейский футбол. Я бы посмотрел финал ЛЧ Порту-Боруссия - открытый искренний футбол как в 1990-е годы.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
20 апреля в 06:46
Это как в анекдоте.
Один рыбак другому: "Всё, я больше не бухаю на рыбалке". А тот ему: " Тогда нафига вообще рыбачить?!".
Так и тут, нафига тогда ЛЧ смотреть? 😀
allemz
allemz ответ Karkaz (раскрыть)
19 апреля в 23:46
Совсем не то, клубы суперлиги в разы богаче будут и середняки всё также не смогут потянуть конкуренцию на ТО. Разрыв останется тот же, просто цифры другие уже будут.
Galeon
Galeon
19 апреля в 22:30
дортмунд:
-не ну впринципе пусть бавария валит в переслигу, мы так-то не против
Sexual Harassment
Sexual Harassment
19 апреля в 22:27
Ну с такими составами я скорее купил бы абонемент на Суперлигу, чем на ЛЧ.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
19 апреля в 21:48
Ахахаха с такими командами Лига Чемпионов звучит очень громко))
Самим не смешно)
Agamaga........
Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 21:03
Может действительно пора создать отдельную Лигу для сильнейших клубов? А на их место придут новые клубы из чемпионатов. Я думаю, что это неизбежно. Мир в последнее время быстро меняется.
Изначально в чемпионатах уже почти известен победитель. В Испании два клуба, в Италии за последние 10 лет только один клуб, Франция тоже самое, Германия - Бавария. Поэтому я думаю суперлига самый раз для них всех!
XL-965
XL-965
19 апреля в 21:00
И кому она на фик будет нужна, лично для меня этого тупнира не будет
juvenale
juvenale ответ Karkaz (раскрыть)
19 апреля в 20:42
и что они заработают)))условный Юве получит сразу 350 млн,в свой самый успешный сезон- выход в финал было около 100 млн))но это из-за телевизионных прав(тк самая популярная команда Италии)тот же наполи никому не интересен и даже если выйдет в полуфинал лч,получит максимум млн 50-60
Garrincha58
Garrincha58
19 апреля в 20:32
да на94 на всё это главное что нас это не коснётся мы как играли в своём РПЛе так и будем там где наше место а по телеку что покажут нам то и будем смотреть хоть Супергупер хоть новостарую ЛЧ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 20:31
Я буду только рад,хоть чтото новенькое происходит в футболе!
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 20:06
Отличный список, просто превосходный - эти команды выдадут отличные матчи.
Karkaz
Karkaz
19 апреля в 20:00
Знаете в чём плюс? Условные Лестер, Эвертон, Севилья, Аталанта, Наполи будут постоянными участниками Лиги Чемпионов, соответственно каждый год они будут зарабатывать то, что зарабатывали МС, Юве, Барса, Реал. Отсюда следует что уровень этих команд с каждым годом будет расти. И дополнительно УЕФА поставит палки в колёса клубам суперлиги и у участников ЛЧ будут преимущества в трансферах и т.д.
Так что будем смотреть на новые лица в ЛЧ и с каждым годом уровень ЛЧ будет повышаться, появятся новые гранды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 19:51
Богатые хотят разбогатеть.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 19:42
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    19 апреля в 19:40
    Вот,что не нравится в истории создания СуперЛиги это то,что и создатели СуперЛиги и боссы УЕФА и ФИФА не готовы хоть к каким то переговором,война такая,что пленных не берут.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ УЕСКА (раскрыть)
    19 апреля в 19:35
    Если это будет единственный турнир.где будут играть почти все сильнейшие клубы Европы,а к этому всё идёт,что клубы которые будут играть в суперлиги не допустят до внутренних чемпионатов,то это будет самый топ турнир а если ещё по деньгам он будет в разы выше лиги Чемпионов,то Лигу Чемпионов можно рассматривать как второй турнир в старушке европе.
    RaulitoS
    RaulitoS
    19 апреля в 19:31
    Да уж, нас ждет мощнейшая ЛЧ!)
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    19 апреля в 19:29
    Кому этот турнир будет интересен ?
    Эдмон
    Эдмон
    19 апреля в 19:29
    Бывают матчи простых клубов интересней чем этих топовых богачей
    10-Lil KyAs-10
    10-Lil KyAs-10
    19 апреля в 19:22, ред.
    Потрясающе. Именно этот турнир я и буду смотреть. Уверен, будет интересно
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ juvenale (раскрыть)
    19 апреля в 19:21
    Не болеют за них 80 процентов фанов. 99% этих «фанов» - жалкие глоры)
    juvenale
    juvenale ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    19 апреля в 19:19
    ты реально думаешь,что игроки уйдут из клубов,за которые болеют процентов 80 всех в мире фанатов?
    Bobon
    Bobon ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    19 апреля в 19:16
    А кому нужен ЧЕ или ЧМ, на которых не будет топ-футболистов. У них контракты. И финансовые аппетиты никто снижать не будет. Все футболисты далеко не дураки и давно играют там, где больше платят. Ничего им ФИФА и УЕФА не сделают. Слишком много будет судебных исков. Да и национальные федерации могут их послать куда подальше. Это сейчас они выступают против Суперлиги, т.к. их национальные первенства становятся нафиг никому не нужны. А интересы сборной - совсем другой разговор. Раз уж нашли спонсоров на Суперлигу, могут найти возможность провести ЧЕ и ЧМ без ФИФА и УЕФА. Никто не попрется в Катар, чтобы смотреть на второсортных футболистов.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ juvenale (раскрыть)
    19 апреля в 19:14
    Лигой Европы, а то и кубком Интертото будет суперлига. Ведь скоро из команд-участников Суперлиги побегут игроки, чтобы избежать санкции. Ждём крах тех, кто подписался под суперлигу)
    Мessi 10
    Мessi 10
    19 апреля в 19:10, ред.
    Лига Европы и два надзирателя.
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    19 апреля в 19:06
    Это бред
    Анд-м
    Анд-м
    19 апреля в 19:05
    В принципе не плохо 🤔
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