Назван список клубов, которые «заберут» места в ЛЧ у основателей Суперлиги

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19 апреля 2021, 17:57

Накануне топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги.

Любопытно, что теперь список клубов, которые попадут в Лигу чемпионов (если предположить, что текущие лидеры-основатели Суперлиги национальных первенств будут исключены из турнира) в топ-5 лигах выглядит вот так:

АПЛ : «Лестер», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лидс».

Примера: «Севилья», «Вильярреал», «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Серия А: «Аталанта», «Наполи», «Лацио» и «Рома».

Бундеслига: «Бавария», «Вольфсбург», «Лейпциг» и «Айнтрахт».