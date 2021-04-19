Назван список клубов, которые «заберут» места в ЛЧ у основателей Суперлиги

Накануне топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги.
Любопытно, что теперь список клубов, которые попадут в Лигу чемпионов (если предположить, что текущие лидеры-основатели Суперлиги национальных первенств будут исключены из турнира) в топ-5 лигах выглядит вот так:
АПЛ: «Лестер», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лидс».
Примера: «Севилья», «Вильярреал», «Бетис» и «Реал Сосьедад».
Серия А: «Аталанта», «Наполи», «Лацио» и «Рома».
Бундеслига: «Бавария», «Вольфсбург», «Лейпциг» и «Айнтрахт».
Лига 1: «Лилль», ПСЖ и «Монако».
То же самое для такой ЛЧ - Бавария или ПСЖ только друг у друга его отобрать смогут, а стоит их убрать из розыгрыша, так эта ЛЧ станет 100% копией славного старого Кубка Интертото...
То же самое для такой ЛЧ - Бавария или ПСЖ только друг у друга его отобрать смогут, а стоит их убрать из розыгрыша, так эта ЛЧ станет 100% копией славного старого Кубка Интертото...
Так что будем смотреть на новые лица в ЛЧ и с каждым годом уровень ЛЧ будет повышаться, появятся новые гранды.
Так что будем смотреть на новые лица в ЛЧ и с каждым годом уровень ЛЧ будет повышаться, появятся новые гранды.