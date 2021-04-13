Гильерме приехал на заседание КДК РФС

Голкипер «Локомотива» Гильерме во вторник приехал на заседание КДК РФС.
Вратарь решил не отвечать на вопросы журналистов перед заседанием.
Напомним, КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме во время дерби.
Ранее также была информация, что Маринато провоцировал болельщиков красно-белых.
Статья 121.
2. В случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/ или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/ или снятием 3 (трех) очков.
Надо наконец то применить эту статью на деле и наказать Спартак. Спартачи оскорбляют Гилю каждое дерби между Локо и Спартаком. Сколько можно терпеть этот беспредел?
Статья 121.
2. В случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/ или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/ или снятием 3 (трех) очков.
Надо наконец то применить эту статью на деле и наказать Спартак. Спартачи оскорбляют Гилю каждое дерби между Локо и Спартаком. Сколько можно терпеть этот беспредел?