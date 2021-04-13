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Гильерме приехал на заседание КДК РФС

13 апреля 2021, 15:39

Голкипер «Локомотива» Гильерме во вторник приехал на заседание КДК РФС.

Вратарь решил не отвечать на вопросы журналистов перед заседанием.

Напомним, КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме во время дерби.

Ранее также была информация, что Маринато провоцировал болельщиков красно-белых.

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Sergo_ural
Sergo_ural ответ Байкал-38. (раскрыть)
13 апреля в 19:11
    Sergo_ural
    Sergo_ural ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    13 апреля в 19:06
    Какая-то странная у Вас логика. Они его оскорбляли, а он такой пушистый, в сторонке стоял.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    13 апреля в 17:12
    Если докажут, что Гилю оскорбляли по расовой принадлежности, а доказать должны, так как это уже не в первый раз, то со Спартака согласно статьи регламента РФС снимут 3 очка.
    Статья 121.
    2. В случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/ или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/ или снятием 3 (трех) очков.

    Надо наконец то применить эту статью на деле и наказать Спартак. Спартачи оскорбляют Гилю каждое дерби между Локо и Спартаком. Сколько можно терпеть этот беспредел?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    13 апреля в 17:01
    Кричалки были в адрес Гильерме а вызвали его а не мясных, странное заседание.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
    13 апреля в 16:55
    Он же уже русский,поэтому на брошенную бутылку и хоровое оскорбление показал то,что показал бы любой русский мужик.
    mihaluch
    mihaluch
    13 апреля в 16:12
    А каким образом он провоцировал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    13 апреля в 16:00
    Надеюсь его накажут за жесты
    beefs
    beefs
    13 апреля в 15:40
    держись дружище, не падай духом...
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