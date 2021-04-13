Гильерме приехал на заседание КДК РФС

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13 апреля 2021, 15:39

Голкипер «Локомотива» Гильерме во вторник приехал на заседание КДК РФС .

Вратарь решил не отвечать на вопросы журналистов перед заседанием.

Напомним, КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме во время дерби.

Ранее также была информация, что Маринато провоцировал болельщиков красно-белых.