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Сычёв: «Надеюсь, что сборная России на Евро выйдет из группы»

22 мая 2021, 10:12

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв считает, что сборная России способна выйти из группы на чемпионате Европы.

Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании.

Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 12:35
Мы тоже надеемся и ждём!
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
22 мая в 11:50
Мне тоже!
Caniggia
Caniggia ответ STVA 1 (раскрыть)
22 мая в 11:46
Хотелось бы в это верить, дружище, но не верится!
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
22 мая в 11:36
Народ в преддвкушении повтора домашнего ЧМ!Где нас все благоволило!Даже нога Игорька!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 мая в 11:34
Вроде взрослый , а в сказки верите)))Скорее Зенит третье место займет , а Артемка видео перестанет снимать, чем наши из группы выйдут!
Ничья с Бельгией))))
ДСА
ДСА
22 мая в 11:11
Хотелось бы всем нам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 10:55
Будет очень сложно. Дания сейчас в отличной форме, да ещё играть у них дома (если ничего не перепутал). Так что нужно надеяться на чудо в домашнем матче с Бельгией, попытаться выцепить ничейку, а с датчанами играть в зависимости от таблицы после двух туров.
Это футбол, все в равных условиях, возможны сюрпризы. Хотелось бы получить от нашей сборной приятный сюрприз. Удачи нашим ребятам!..
Caniggia
Caniggia
22 мая в 10:50
Надеяться можно сколько угодно, но реальное положение дел говорит о том, что первые два матча мы проиграем, причём в одну калитку. А финны упрутся и сыграют с нами в ничью. Вот и думайте какие шансы выйти из группы будут у сборной даже если с 3-го места с 1-м очком.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 10:43
все зависит от игроков, как они будут отмечать те или другие праздники в мае ))
jobss
jobss ответ sv_1969 (раскрыть)
22 мая в 10:35
уточним
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
22 мая в 10:32
Сходил на почту вчера, говорят нет пока
shlomo
shlomo
22 мая в 10:31
Посмотрим что из этого получится
mihaluch
mihaluch
22 мая в 10:28
Надежда надеждой но ещё нужно и мастерство.
drug01
drug01
22 мая в 10:21
Может быть.... Но будем смотреть
Свeтозар
Свeтозар
22 мая в 10:20
Этого хочется всем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 10:17
Хотелось бы верить...
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