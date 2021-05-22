Сычёв: «Надеюсь, что сборная России на Евро выйдет из группы»

Бывший российский футболист считает, что сборная России способна выйти из группы на чемпионате Европы.

Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании.

Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы.