Сычёв: «Надеюсь, что сборная России на Евро выйдет из группы»

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв считает, что сборная России способна выйти из группы на чемпионате Европы.
Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании.
Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы.
Ничья с Бельгией))))
Ничья с Бельгией))))
Это футбол, все в равных условиях, возможны сюрпризы. Хотелось бы получить от нашей сборной приятный сюрприз. Удачи нашим ребятам!..
Это футбол, все в равных условиях, возможны сюрпризы. Хотелось бы получить от нашей сборной приятный сюрприз. Удачи нашим ребятам!..