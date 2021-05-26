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Боярский — о словах Заремы: «Человек ничего не понимает в футболе»

26 мая 2021, 18:55

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» клуба собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

Салихова действительно так сказала? Ну, с кем поведёшься, у того и наберёшься. Да, после чемпионства «Зенита» не было грандиозного праздника, которого мы все так ждали. Не знаю, связано это как-то с пандемией или нет. Самое главное, что «Зенит» — чемпион.

Дилетантское высказывание. Не думаю, что это провокация, просто человек не понимает, о чём говорит. Как и ничего не понимает в футболе.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
antant1
antant1
вчера в 21:43
В футболе то она поболее вас понимает, уважаемый)
112910415
112910415
вчера в 05:58
ура ! матёрый футбольный эксперт сподобился выступить !
морозз
морозз
вчера в 01:08
Щёки надувал так смешно крича ...Мы Зенит, мы Чемпионы! А попал под троллинг женщины и спекся сразу, вот в этом вся суть БОМЖА!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
26 мая в 22:45
Кое как захватились за 2 место, и говор начался. Посмотрим что эта мадам скажет после вылета из квалификационного раунда
Konst56
Konst56
26 мая в 21:59
Ну конечно! Нажраться и не помнить чем матч закончился? Или на открытии стадиона вместо диктора пьяным на всю страну фигню всякую буробить? Куда нам до вас? Шляпник, конечно, лучше разбирается во всем этом... футболе...
rubinovyi2
rubinovyi2
26 мая в 21:27
К Мишаньке опять во сне тысяча чертей явилась..)))
mor57
mor57 ответ Байкал-38. (раскрыть)
26 мая в 21:26
Скорее всего уборщица и правда уволилась и теперь сидят там по уши в 62е (своём же)....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Gunslinger (раскрыть)
26 мая в 21:25
"в чистоту и порядок" в кавычках надо писать!
Есть фото Заремы в туалете, вот там чистота и порядочность на лицо. Фотку показать не могу, так как за порно сойти сможет, а это сразу бан. В нете есть.
mor57
mor57 ответ Little Caprice (раскрыть)
26 мая в 21:23
Ты вероятно не понимаешь,что интерес бывает разный....
Кому интересны Чемпионства Зенита,лучшие игроки и тренер Зенита...
а кто то прикалывается над танцульками и ужимками вроде взрослого мужика ,тренера спама вдоль бровки ....
И это разный интерес!!!
Little Caprice
Little Caprice
26 мая в 21:18
    Caliostro
    Caliostro
    26 мая в 21:16
    Опять у него скрепит потертое седло.....и чо там с былой в голове раной....
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Gunslinger (раскрыть)
    26 мая в 21:06
    Ну да,зачем в ЛЧ играть,когда можно еще с газпром чемпионате брать чемпионство и порадоваться этому и не раз,вы же умники футбольные а остальные так дилетанты
    Futurista
    Futurista
    26 мая в 21:04
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    26 мая в 20:55
    не знаю кто что понимает, но Зарема в этом году/сезоне прославилась, ее даже Миша знает
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Байкал-38. (раскрыть)
    26 мая в 20:49
    Сразу понятно во что вкладываются в "Спартаке": в чистоту и порядок!!!
    А всякие футбольные дела, это так, для галочки!!! :)))
    Рейс 821
    Рейс 821
    26 мая в 20:42
      Hoyar
      Hoyar
      26 мая в 20:33, ред.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        26 мая в 20:28
        Когда жарко , шляпу надо снимать, вот видимо и напекло немного.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        26 мая в 20:19
        Боярского конечно иногда заносит, но тут он прав на все 100%.
        Какое же унижение спартачам нанесла Зарема сказав, что увольнение уборщицы круче чем чемпионство.
        А может она права и там реально такие задачи стоят?
        SAFqwer
        SAFqwer
        26 мая в 20:00
        Дартаньян недоваренный экспертом футбола стал?
        Ислам0926
        Ислам0926 ответ Вагабонди (раскрыть)
        26 мая в 19:57
        Ты его протролил или реально так считаешь?
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        26 мая в 19:38
        А сам втихаря разглядывал небось ее с ног до головы? А мушкетёр!?). Только отсутствие тестостерона, вялость в голове и тысячи чертей во сне, дают повод говорить так с пренебрежением о даме).
        sihafazatron
        sihafazatron
        26 мая в 19:25
        такое чувство, что у нас в стране вообще мало кто разбирается в футболе))
        beefs
        beefs
        26 мая в 19:12
        детский сад отдыхает...
        Варвар7
        Варвар7
        26 мая в 19:08
        Баре писями меряться!
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        26 мая в 19:03
        "Это она не видела сколько кликов под моими огненными опусами! Тысяча чертей! Семак -каналь..., тьфу ты, лучший тренер! "Зенит" - чемпион!"
        Вагабонди
        Вагабонди
        26 мая в 19:01
        Миша, тебе до понимания футбола Заремой...как до луны.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        26 мая в 18:57
        Миша сёдня жжот...
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