Боярский — о словах Заремы: «Человек ничего не понимает в футболе»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» клуба собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

Салихова действительно так сказала? Ну, с кем поведёшься, у того и наберёшься. Да, после чемпионства «Зенита» не было грандиозного праздника, которого мы все так ждали. Не знаю, связано это как-то с пандемией или нет. Самое главное, что «Зенит» — чемпион.

Дилетантское высказывание. Не думаю, что это провокация, просто человек не понимает, о чём говорит. Как и ничего не понимает в футболе.