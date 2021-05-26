Боярский — о словах Заремы: «Человек ничего не понимает в футболе»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» клуба собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
Салихова действительно так сказала? Ну, с кем поведёшься, у того и наберёшься. Да, после чемпионства «Зенита» не было грандиозного праздника, которого мы все так ждали. Не знаю, связано это как-то с пандемией или нет. Самое главное, что «Зенит» — чемпион.
Дилетантское высказывание. Не думаю, что это провокация, просто человек не понимает, о чём говорит. Как и ничего не понимает в футболе.
Есть фото Заремы в туалете, вот там чистота и порядочность на лицо. Фотку показать не могу, так как за порно сойти сможет, а это сразу бан. В нете есть.
Есть фото Заремы в туалете, вот там чистота и порядочность на лицо. Фотку показать не могу, так как за порно сойти сможет, а это сразу бан. В нете есть.
Кому интересны Чемпионства Зенита,лучшие игроки и тренер Зенита...
а кто то прикалывается над танцульками и ужимками вроде взрослого мужика ,тренера спама вдоль бровки ....
И это разный интерес!!!
Кому интересны Чемпионства Зенита,лучшие игроки и тренер Зенита...
а кто то прикалывается над танцульками и ужимками вроде взрослого мужика ,тренера спама вдоль бровки ....
И это разный интерес!!!
А всякие футбольные дела, это так, для галочки!!! :)))
А всякие футбольные дела, это так, для галочки!!! :)))
Какое же унижение спартачам нанесла Зарема сказав, что увольнение уборщицы круче чем чемпионство.
А может она права и там реально такие задачи стоят?
Какое же унижение спартачам нанесла Зарема сказав, что увольнение уборщицы круче чем чемпионство.
А может она права и там реально такие задачи стоят?