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«Сити» готов предложить 100 млн фунтов за Грилиша

вчера, 07:14

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может стать самым дорогим английским футболистом в истории.

По информации источника, «Манчестер Сити» собирается предложить бирмингемскому клубу 100 млн фунтов (116 млн евро) за 25-летнего хавбека.

«Астон Вилла», по слухам, не готова продавать Грилиша дешевле £ 150 млн. В услугах футболиста также был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 18:59
Новый Марадона, покупайте, кто больше...
Обалдели со своим бизнесом...
,,Вай, мама, кто это, вся из сусального золота"!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:05
за такие деньги ещё и ящик в раздевалке пойдёт бонусом.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:53
Сомневаюсь что Сити его купит, скорее за Кейна столько отдадут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:16
Это какаято бредятина!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:51
Кто же за него 100 заплатит...походу никто.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:49
Поторгуются и договорятся. Цены конечно запредельные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:27
Снова нефтедоллары в ход пошли.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 08:11
Цены непонятные
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:08
Это даже не утка, это утище!
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:59
До чего дошёл прогресс....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:49
Дорог игрок, но и хорош.
St David
St David
вчера в 07:30
Да, Грилиша с Кейном было бы объединить в Сити неплохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:19
Хороший у них разброс...
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