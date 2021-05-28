«Сити» готов предложить 100 млн фунтов за Грилиша

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может стать самым дорогим английским футболистом в истории.
По информации источника, «Манчестер Сити» собирается предложить бирмингемскому клубу 100 млн фунтов (116 млн евро) за 25-летнего хавбека.
«Астон Вилла», по слухам, не готова продавать Грилиша дешевле £ 150 млн. В услугах футболиста также был заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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