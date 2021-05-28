«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку.
Согласно источнику, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением 28-летнего словенца и готов включить в сделку своего вратаря Давида Де Хеа.
Напомним, в этом сезоне Облак получил свой 5-й трофей Саморы, который по итогам чемпионата Испании вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
И еще не понял про то, что испанские киперы не приживаются в Европе. Прошу пояснить, где они играют тогда, если испанец-европеец не приживается в Европе.
И еще не понял про то, что испанские киперы не приживаются в Европе. Прошу пояснить, где они играют тогда, если испанец-европеец не приживается в Европе.