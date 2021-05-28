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«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака

вчера, 04:54

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку.

Согласно источнику, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением 28-летнего словенца и готов включить в сделку своего вратаря Давида Де Хеа.

Напомним, в этом сезоне Облак получил свой 5-й трофей Саморы, который по итогам чемпионата Испании вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:57
Этого самого высокооплачиваемого дырхею в мире давно надо сплавлять. Никакого больше роста, ноль мотивации. К его годам обычно уже вратарь в мастодонта превращается и руководит защитой на правах дедушки, а этот слишком инфантильный.
galem72
galem72
вчера в 11:43
Как можно вброс от Сана всерьёз обсуждать?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:17
Хотелось бы мнение Яна услышать.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ требл (раскрыть)
вчера в 09:55
ДДХ 10 лет в МЮ основной кипер. 10 лет в одной команде. Сколько по Вашему лет тогда надо приживаться? Дальше уже футболист стареет и смысла приживаться нет, как не крути.
И еще не понял про то, что испанские киперы не приживаются в Европе. Прошу пояснить, где они играют тогда, если испанец-европеец не приживается в Европе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:52
Де Хеа сейчас не котируется с его рекордами по пропущенным пенальти подряд.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:25
Неужели в Атлетико такие дураки
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ требл (раскрыть)
вчера в 08:08
Как он не прижился ,если был одним из лучших ? Просто он не хотел играть за МЮ ,потерял мотивацию,итог мы все видим .Кееа изначально воротник среднего уровня ,за которого Реал не захотел отдать даже 20 лямов
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:07
Облака хочет увеличить зарплату
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:59
Утка 100%.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:44
Мало что хочет МЮ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 06:38
Утка от сан. Даже если Де Хеа уйдет, основным сделают Хендерсона.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 05:51
Успехов в вашем нелегком деле, манки)
требл
требл
вчера в 05:42
Де Хеа пророчили будущее лучшего голкипера мира, Юнайтед даже отвалил ему царскую зарплату, а в итоге это второй Кепа. Как-то не приживаются в Европе испанские голкиперы.
нечитайло
нечитайло
вчера в 05:25
Де хеа сам то хочет
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:12
Губа не дура
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 04:56
Неравноценный обмен.
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