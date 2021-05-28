Аллегри будет получать в «Ювентусе» 9 млн евро в год

Стали известны подробности контракта Массимилиано Аллегри с «Ювентусом».
Зарплата специалиста составит 9 млн евро в год. Отмечается, что тренер решил согласиться на такое предложение из-за того, что устал вести переговоры с «Реалом».
Официально о назначении Аллегри в «Ювентус» еще не объявлено, но ходят слухи, что наставник уже подписал соглашение с туринцами до лета 2025 года.
Макс: я уже с Вами на протяжении нескольких лет веду переговоры о трудоустройстве или мне позже позвонить?
Перес: Видать тоже решил охотиться за трофеями ЛЧ,но у нас с финансами напряг,собираем на Мбаппе. А тренировать клуб будет легенда мирового футбола из которого я сделал великого тренера,так что возвращайся амиго где работал.
Макс: я уже с Вами на протяжении нескольких лет веду переговоры о трудоустройстве или мне позже позвонить?
Перес: Видать тоже решил охотиться за трофеями ЛЧ,но у нас с финансами напряг,собираем на Мбаппе. А тренировать клуб будет легенда мирового футбола из которого я сделал великого тренера,так что возвращайся амиго где работал.
Лол)) Перес любого тренера закют своими причудами. И работка на него не самая благодарная: чуть что - до свидания. Уж на что Зидан максимум выжимал из имеющихся ресурсов, все равно вытряхнули.
Лол)) Перес любого тренера закют своими причудами. И работка на него не самая благодарная: чуть что - до свидания. Уж на что Зидан максимум выжимал из имеющихся ресурсов, все равно вытряхнули.