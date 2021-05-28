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Аллегри будет получать в «Ювентусе» 9 млн евро в год

вчера, 15:01

Стали известны подробности контракта Массимилиано Аллегри с «Ювентусом».

Зарплата специалиста составит 9 млн евро в год. Отмечается, что тренер решил согласиться на такое предложение из-за того, что устал вести переговоры с «Реалом».

Официально о назначении Аллегри в «Ювентус» еще не объявлено, но ходят слухи, что наставник уже подписал соглашение с туринцами до лета 2025 года.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:31
Перес: Аллегри это кто?
Макс: я уже с Вами на протяжении нескольких лет веду переговоры о трудоустройстве или мне позже позвонить?
Перес: Видать тоже решил охотиться за трофеями ЛЧ,но у нас с финансами напряг,собираем на Мбаппе. А тренировать клуб будет легенда мирового футбола из которого я сделал великого тренера,так что возвращайся амиго где работал.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 15:15
"Отмечается, что тренер решил согласиться на такое предложение из-за того, что устал вести переговоры с «Реалом»."
Лол)) Перес любого тренера закют своими причудами. И работка на него не самая благодарная: чуть что - до свидания. Уж на что Зидан максимум выжимал из имеющихся ресурсов, все равно вытряхнули.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:14
Нормальный ход !!!
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