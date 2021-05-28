Аллегри будет получать в «Ювентусе» 9 млн евро в год

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вчера, 15:01

Стали известны подробности контракта с «Ювентусом».

Зарплата специалиста составит 9 млн евро в год. Отмечается, что тренер решил согласиться на такое предложение из-за того, что устал вести переговоры с «Реалом».

Официально о назначении Аллегри в «Ювентус» еще не объявлено, но ходят слухи, что наставник уже подписал соглашение с туринцами до лета 2025 года.