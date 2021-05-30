«Какая команда!» Торрес поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Челси» Фернандо Торрес поздравил лондонский клуб с победой в Лиге чемпионов.
Поздравляю «Челси»! Какая команда! Очень рад за всех в клубе и особенно за всех болельщиков. Заслуженная победа!
Congratulations to @ChelseaFC !!! What a team!!! Very happy for everyone at the club and specially for all the supporters. Very well deserved!!! https://t.co/PQ7beku8pf— Fernando Torres (@Torres) May 29, 2021
Я бы понял такую позицию и мнение, если бы у игрока не было моментов...по хG у него просто провал...но тут то ситуация иная, уйма моментов, уйма выходов 1х1, что и какие голевые моменты для него не создавали...но когда футболист не способен из 7-8 выходов на рандеву с вратарем реализовать хоть один лупя то мимо, то в вратаря, то вообще не попадать по мячу, тут уже вопросы не к клубу и чемпионату.
Я бы понял такую позицию и мнение, если бы у игрока не было моментов...по хG у него просто провал...но тут то ситуация иная, уйма моментов, уйма выходов 1х1, что и какие голевые моменты для него не создавали...но когда футболист не способен из 7-8 выходов на рандеву с вратарем реализовать хоть один лупя то мимо, то в вратаря, то вообще не попадать по мячу, тут уже вопросы не к клубу и чемпионату.
У него всё получается, кроме забивания голов. Но скажу так, он внёс так же огромный вклад в победу Челси в турнире, он пахарь, этого не отнять. Даже в моменте с голом он своим рывком оттянул и увёл защитника за собой сделав пространство, в которую ворвался Хаверц. Нападающий Челси остро нужен, а Вернеру место на левом краю больше подходит.
У него всё получается, кроме забивания голов. Но скажу так, он внёс так же огромный вклад в победу Челси в турнире, он пахарь, этого не отнять. Даже в моменте с голом он своим рывком оттянул и увёл защитника за собой сделав пространство, в которую ворвался Хаверц. Нападающий Челси остро нужен, а Вернеру место на левом краю больше подходит.
Челси красавцы, переиграли МС именно командой!
Челси красавцы, переиграли МС именно командой!