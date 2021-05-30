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«Какая команда!» Торрес поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

сегодня, 10:17
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Бывший нападающий «Челси» Фернандо Торрес поздравил лондонский клуб с победой в Лиге чемпионов.

Поздравляю «Челси»! Какая команда! Очень рад за всех в клубе и особенно за всех болельщиков. Заслуженная победа!

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Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:21
Вот поэтому и надо менять чемпионат. И тогда не надо будет сравнивать АПЛ и БЛ.
dimagas2
dimagas2 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 13:12
Не путай бундесов и АПЛ.В Германии от обороны против Вернра( тоесть когда 7-8 игроков постоянно в ,или около штрафной) играло от силы 2-3 команды.Там в основном играю с высокой обороной,а в АПЛ с высокой обороной играют всего 3 команды :Сити,Ливер и Лидс.Все остальные против Челси стявят автобус.Вот потому у Вернера все так плохо идет,ему нужно время.Лично я думал хватит 3-4 мес.,а оказалось надо аж сезон.В Следующем сезоне его либо прорвет,либо затухнет чисто психологичски через череду неудач и провалов.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:42
В бундеслиге же мог. Его и взяли как забивного напа, а не левого вингера.
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 12:37
Думаешь всё же Вернеру мешает мазать и не реализовывать прекрасные моменты (там где не забить тяжелее, чем забить) чемпионат?
Я бы понял такую позицию и мнение, если бы у игрока не было моментов...по хG у него просто провал...но тут то ситуация иная, уйма моментов, уйма выходов 1х1, что и какие голевые моменты для него не создавали...но когда футболист не способен из 7-8 выходов на рандеву с вратарем реализовать хоть один лупя то мимо, то в вратаря, то вообще не попадать по мячу, тут уже вопросы не к клубу и чемпионату.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:38
Вернеру, если не дурак, не позицию надо менять, а клуб и чемпионат.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Мысыктар (раскрыть)
сегодня в 11:29
Да, если бы не Вернер, то к 10 минуте могли бы забить уже 2 гола...реализация у него ужасная)
У него всё получается, кроме забивания голов. Но скажу так, он внёс так же огромный вклад в победу Челси в турнире, он пахарь, этого не отнять. Даже в моменте с голом он своим рывком оттянул и увёл защитника за собой сделав пространство, в которую ворвался Хаверц. Нападающий Челси остро нужен, а Вернеру место на левом краю больше подходит.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 11:09
вот бы еще хорошего напа,Вернер рили бревно.где найти нового Косту?))
feris1
feris1
сегодня в 10:56
Торрес красава не забыл клуб с которым выиграл первый кубок ЛЧ!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:24
Тухель нашёл подход.... Вообщем тот случай когда подошли друг другу
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:21, ред.
Фернандо тоже утопил Гвардиолу разок,только в полуфинале)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:20
Не ожидал от Челси таких результатов в этом сезоне.
Челси красавцы, переиграли МС именно командой!
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