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Де Бур — о ничьей с Шотландией: «Мы лишь раз тренировали эту схему»

сегодня, 05:36
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур подвёл итоги товарищеского матча с Шотландией (2:2).

Мы только один раз тренировали эту схему [5-3-2], так что мы не могли автоматически считать, что будем на высоте сегодня. Но, несомненно, ситуация должна стать лучше. Я по-прежнему убеждён, что мы можем играть намного лучше, используя эту или любую другую схему.

Полагаю, что временами мы были слишком статичны. Было множество моментов, когда Матийс [де Лигт] получал мяч у своей штрафной, и у него было слишком мало вариантов для паса. Это то, над чем мы должны поработать.

Ворота голландской команды защищал голкипер «Норвича» Тим Крул. Основной вратарь сборной Яспер Силлессен заразился коронавирусом и будет вынужден пропустить Евро-2020.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:24
Пока Нидерланды не готовы к ЕВРО.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:19
Это всеголишь таварняк!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:31
Результат не ахти.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:42
Не поздновато ли взялись тренировать))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:42
Зараза не пощадила основного вратаря.
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