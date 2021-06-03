Де Бур — о ничьей с Шотландией: «Мы лишь раз тренировали эту схему»

Главный тренер сборной Нидерландов подвёл итоги товарищеского матча с Шотландией (2:2).

Мы только один раз тренировали эту схему [5-3-2], так что мы не могли автоматически считать, что будем на высоте сегодня. Но, несомненно, ситуация должна стать лучше. Я по-прежнему убеждён, что мы можем играть намного лучше, используя эту или любую другую схему.

Полагаю, что временами мы были слишком статичны. Было множество моментов, когда Матийс [де Лигт] получал мяч у своей штрафной, и у него было слишком мало вариантов для паса. Это то, над чем мы должны поработать.