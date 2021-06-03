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Азар: «Приход Анчелотти в „Реал“ — это хорошая новость для меня»

сегодня, 04:56

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридской команды.

Все в «Реале» знают, что Анчелотти дал этому клубу. Он выиграл Лигу чемпионов с этим составом, он знает многих игроков. А мы знаем, что это тренер с богатым опытом. Он знает город и болельщиков. Думаю, вместе мы сможем добиться многого.

Я не знаю его лично. Но, судя по тому, что я слышал, это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. А этого хотим мы все. Теперь у нас будет возможность поработать вместе. Это хорошая новость для меня.

Азар также подчеркнул, что его расстроил уход из «Реала» бывшего наставника команды Зинедина Зидана.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:18
Азар хороший,он всех любит,лишь бы его не напрягали!😜
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:41
Можно и дальше жрать пирожки, а папа Карло он добрый, он простит...
ABir
ABir
сегодня в 06:04
В любом случае Анчелотти привнесёт, что-то новое в качество игры сливочных. С приходом нового тренера команда всегда преображается
shlomo
shlomo
сегодня в 05:33
Посмотрим, что сулит второе пришествие
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:11
Азару какая разница при каком тренере хрусталить.
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