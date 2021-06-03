Азар: «Приход Анчелотти в „Реал“ — это хорошая новость для меня»

Полузащитник «Реала» прокомментировал назначение на пост главного тренера мадридской команды.

Все в «Реале» знают, что Анчелотти дал этому клубу. Он выиграл Лигу чемпионов с этим составом, он знает многих игроков. А мы знаем, что это тренер с богатым опытом. Он знает город и болельщиков. Думаю, вместе мы сможем добиться многого.

Я не знаю его лично. Но, судя по тому, что я слышал, это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. А этого хотим мы все. Теперь у нас будет возможность поработать вместе. Это хорошая новость для меня.