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Чистяков попрощался с «Ростовом»

05 июня 2021, 12:06

Защитник Дмитрий Чистяков обратился к болельщикам «Ростова». Игрок покидает южный клуб: «Зенит» недавно объявил о выкупе Чистякова у «Ростова».

Дорогой «Ростов», я благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе! Я благодарен за доверие, за поддержу, за потрясающие воспоминания, которые подарила мне команда и город! Также за бесценный опыт и практику, за новых друзей и за природные красоты, которые успел увидеть! Это был потрясающий год! Спасибо руководству «Ростова», что подарили мне возможность выступать за команду, спасибо тренерскому штабу за знания, полученные за это время! Болельщики, спасибо вам, что были со мной и во время взлетов, и во время падений, спасибо за веру и за добрые слова в адрес моей семьи! Желаю удачи команде и здоровья каждому.

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Аксинья
Аксинья
05 июня в 13:17
,Дима, в паре с Осипенко вы были бы шикарными центровыми с русскими паспортами, но неисповедимы пути Господни )) Желаю тебе хорошего выступления за Зенит и главное не засиживаться на лавке ))
Мaлик
Мaлик
05 июня в 12:51
Посмотрим, что с ним будет в дальнейшем
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 12:17
Ну вот, еще один в Сочи собрался.
ermak6848
ermak6848
05 июня в 12:14
Успехов в фк ЗЕНИТ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 12:08
Надеюсь, поможет Зениту...
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