Гамула: «Если Россия и Украина выйдут в финал Евро, его никто не отменит»

Российский и украинский тренер поделился мнением о скандале вокруг новой формы сборной Украины на Евро-2020. На новую форму украинской команды нанесено изображение очертаний Крыма, а также, как отметили в МИДе РФ , нацистские лозунги.

Многим людям наверняка может быть обидно из-за всей этой ситуации. Я бы не хотел, чтобы футбол и политика совмещались. Но, к сожалению, есть люди, которые объединяют эти два понятия.

Лучше бы было, если бы на Евро сборная России и сборная Украины не встречались бы? Почему вы так думаете? Если обе выйдут в финал, его же никто не отменит. Никто никуда звонить не будет. Дай бог, чтоб дошли. Я буду только рад.