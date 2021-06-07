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Гамула: «Если Россия и Украина выйдут в финал Евро, его никто не отменит»

сегодня, 13:56

Российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился мнением о скандале вокруг новой формы сборной Украины на Евро-2020. На новую форму украинской команды нанесено изображение очертаний Крыма, а также, как отметили в МИДе РФ, нацистские лозунги.

Многим людям наверняка может быть обидно из-за всей этой ситуации. Я бы не хотел, чтобы футбол и политика совмещались. Но, к сожалению, есть люди, которые объединяют эти два понятия.

Лучше бы было, если бы на Евро сборная России и сборная Украины не встречались бы? Почему вы так думаете? Если обе выйдут в финал, его же никто не отменит. Никто никуда звонить не будет. Дай бог, чтоб дошли. Я буду только рад.

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