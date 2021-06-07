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Марио Фернандес: «Для меня очень важно играть за сборную России»

сегодня, 13:43

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес порассуждал о предстоящем чемпионате Европы.

Настроение в команде, как и перед чемпионатом мира. Готовимся и работаем. Ничего не читаю, ни новости, ни прессу. Хотим сделать свою работу хорошо. Очень доволен тем, как всё идёт сейчас.

Я получил небольшую травму паха, ничего страшного нет. Работал по индивидуальной программе, сыграл с Болгарией, хорошо чувствую себя сейчас. Я полностью готов помогать команде на турнире.

Разница между чемпионатом мира и Евро небольшая. И то, и то — важный турнир. Есть волнение, но для нас это большой вызов.

Было очень круто пообщаться с Киркоровым. Он перепутал меня с Оздоевым, но потом мы пообщались. Я его знаю, это очень хороший певец.

Очень тяжело играть против таких игроков, как Эден Азар. Но у Бельгии есть не только он. Это лучшая команда мира сейчас. Против них всегда тяжело играть.

Очень круто играть с нашими болельщиками на трибунах. Надеюсь, нас будут поддерживать так, как и поддерживали на чемпионате мира. Сложно сказать, какие именно у нас сильные стороны. Но мы очень хорошо готовы, это раз. Второе, за нас будут болельщики.

Для нас ничего не меняется. Все соперники сильные. Мы должны быть одинаково готовы ко всем трём матчам. Для меня очень важно играть за сборную России, я очень рад. В Бразилии, конечно, люди смотрят матчи. Понятно, что семья смотрит за всеми моими матчами.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:00
Чтобы понять разницу между ЧМ-18 и ЧЕ-20 достаточно сравнить составы наших групп. Саудовская Аравия , Египет, Уругвай , Россия ,сейчас Бельгия, Дания, Финляндия И Россия. На ЧМ-18 проблем с выходом из группы не было, а сейчас выйти из группы будет огромной проблемой.
blitz
blitz
сегодня в 16:23
Удачи , Марио! И без травм.
David Young
David Young
сегодня в 15:27
Такой подход заслуживает уважения. Удачи Марио в сборной России, и в карьере в целом.
ОПС
ОПС
сегодня в 14:33
Как игрок, никаких претензий. Но почти 9 лет в России и 5 лет в сборной, но хоть немного то надо говорить по русски. Хотя, с другой стороны, язык футбола - международный язык. Удачи, Марио!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:18
Не думаю что у тебя всё так гладко,ты пришёл в отсталый чемпионат и что ты видишь?Кроме афёр -больше ничего.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:08
Здоровья суперМарио и удачного выступления.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:02
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:00
Не только лучший защитник сборной России но и самый загадочный по версии Киркорова-Канделаки:
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:56, ред.
Марио на поле никогда не отлынивает. И в сборной и в армейском клубе правая бровка отдана на откуп ему, что вполне справедливо. Радует что наконец-то подросла ему смена на случай форс мажора - это Караваев. А вот на левой бровке у нас явные проблемы, безграничная вера в Жиркова может вполне выйти боком. Но тренеру виднее. Удачи парням на Евро и Марио конкретно.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44
Да не очень он и напрягается...
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