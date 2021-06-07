Идову: «Понравилось, что мы смогли сделать с „Химками“ в прошлом сезоне»

Защитник прокомментировал продление контракта с «Химками».

Понравилось, что мы смогли сделать с «Химками» в прошлом сезоне. Получился хороший футбольный год для команды, хороший сезон индивидуально для меня, и я хочу, чтобы следующий получился еще лучше. Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб. Много амбиций. Интересно, что будет дальше и что мы сможем показать вместе с этой командой.