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Идову: «Понравилось, что мы смогли сделать с „Химками“ в прошлом сезоне»

вчера, 19:20

Защитник Брайан Идову прокомментировал продление контракта с «Химками».

Понравилось, что мы смогли сделать с «Химками» в прошлом сезоне. Получился хороший футбольный год для команды, хороший сезон индивидуально для меня, и я хочу, чтобы следующий получился еще лучше. Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб. Много амбиций. Интересно, что будет дальше и что мы сможем показать вместе с этой командой.

По итогам завершившегося сезона «Химки» заняли 8-е место в Российской Премьер-Лиге, а сравнить прогноз «Соккер.ру» в начале сезона с итоговыми местами команд вы можете в нашей статье.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 20:36
То, что сделал фк Химки понравилось не только Идову, но и всем без исключения любителям футбола у нас в стране. Пройдя первую четверть чемпионата дебютанты этого года Химки имели всего три ничьи в своём активе, хуже только другой новичок Ротор, две ничьи. Зато потом впечатляющая беспроигрышная серия и громкие победы над Динамо, Рубином, Локомотивом и Ростовом и другими командами причисленными футбольными аналитиками к фаворитам в их противостоянии, позволившая в итоге занять восьмое место, оставив позади себя сильные коллективы из Ростова, Краснодара и Грозного.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:26
В Химках создали хороший коллектив
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