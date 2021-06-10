Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о возможном переходе в ПСЖ.
У меня остался год контракта c МЮ. Все это знают. Пока не было конкретного предложения от «Манчестер Юнайтед». С руководством и тренером я не общался, я все еще игрок МЮ.
Сейчас мои мысли о Евро. Я сосредоточен. У меня больше опыта, чем раньше, я сосредоточен на настоящем, это Евро. У меня есть агент, который этим занимается. Номера [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелаифи у меня нет.
Ранее появлялась информация, что МЮ хочет обменять Погба на Роналду.