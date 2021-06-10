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Погба ответил на вопрос о возможном переходе в ПСЖ

вчера, 19:31

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о возможном переходе в ПСЖ.

У меня остался год контракта c МЮ. Все это знают. Пока не было конкретного предложения от «Манчестер Юнайтед». С руководством и тренером я не общался, я все еще игрок МЮ.

Сейчас мои мысли о Евро. Я сосредоточен. У меня больше опыта, чем раньше, я сосредоточен на настоящем, это Евро. У меня есть агент, который этим занимается. Номера [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелаифи у меня нет.

Ранее появлялась информация, что МЮ хочет обменять Погба на Роналду.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
Ещё год будут сватать в псж!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:07
Чемоданы собраны давно, уже года три пылятся в углу, вот только хозяин их все никак не решит , куда ему податься.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51
Позиция у него очень выгодная.
marut
marut
вчера в 19:45
Посмотрим чем дело закончится
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
После Чемпионата Европы всем всё будет понятно !!!
beefs
beefs
вчера в 19:32
чего заглядывать так вперед...
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