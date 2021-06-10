Погба ответил на вопрос о возможном переходе в ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о возможном переходе в ПСЖ .

У меня остался год контракта c МЮ . Все это знают. Пока не было конкретного предложения от «Манчестер Юнайтед». С руководством и тренером я не общался, я все еще игрок МЮ .