Моуриньо: «За свою карьеру я выиграл 25 с половиной трофеев»

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сегодня, 11:04

Главный тренер «Ромы» посчитал количество трофеев, которые он выиграл за свою тренерскую карьеру.

Вы можете спросить у меня, сколько трофеев я выиграл за свою карьеру? 25 с половиной. Эта половина — это финал Кубка Лиги, в котором я не играл с «Тоттенхэмом».

Напомним, что Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма» за 6 дней до финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на слова Моуриньо о том, что «трёхцветные» являются фаворитами Евро-2020.