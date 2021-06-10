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Моуриньо: «За свою карьеру я выиграл 25 с половиной трофеев»

сегодня, 11:04

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо посчитал количество трофеев, которые он выиграл за свою тренерскую карьеру.

Вы можете спросить у меня, сколько трофеев я выиграл за свою карьеру? 25 с половиной. Эта половина — это финал Кубка Лиги, в котором я не играл с «Тоттенхэмом».

Напомним, что Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма» за 6 дней до финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на слова Моуриньо о том, что «трёхцветные» являются фаворитами Евро-2020.

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альсато
альсато
сегодня в 16:39
НИЧЕГО!..ничего больше Моуриньо не выиграет!))))..ибо выигрывает -не тренер!))))
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 14:46
Моуриньо по-настоящему великий тренер, и легенда тренерского цеха, он прекрасно себя проявил во всех чемпионат, где ему приходилось тренировать. Подбирал командам свой фирменный стиль, выстраивал прекрасную игру. К сожаления, сейчас у Жозе дела идут не так успешно, в первую очередь, потому что у многих команд сейчас есть возможность купить любого футболиста, а команды, которыми Моур руководил в последнее время такого себе позволить не могли, приходилось вывозить на тех кто есть, однако Жозе всегда старался выжать максимум, что и свидетельствует тот самый половинчатый трофей. Интересно будет понаблюдать за Ромой под командованием Моуриньо, команда ведь тоже не с большими финансовыми возможностями, однако есть неплохой костяк, который хорошо проявил себя в ЛЕ, к тому же будут некоторые усиления под тренера, но и не стоит забывать, что в Серии А у всех лидирующих команд идет перестройка, поэтому считаю, что у Ромы отличные шанса закончить сезон на верхушке турнирной таблицы
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:18
Моуринью бы выиграл больше, если бы так же очковал как Гвардиола
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:15
А сколько лапши повесил...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:58
Number One, а шо ви хочете!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:57
Моуриньо: "За всю свою жизнь я выиграл двадцать пять трофеев и одну Ноль-Пять!"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:54
Скоро с четвертинкой будет выигрывать.
abramjan
abramjan
сегодня в 11:31
Вангую евро возьмут хохлы...
112910415
112910415
сегодня в 11:23
за словом в карман не лезет, как всегда !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:20
Ему просто хорошие клубы попадаются для тренирования.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Молодчага!!!!....половиной просто "убил"...:)
drug01
drug01
сегодня в 11:15
Желаем удачи дальше
Cat01
Cat01
сегодня в 11:14
Это достаточно много
1bear
1bear
сегодня в 11:11
ну теперь с Ромой ещё половину трофея
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:05
Да ты красавчик, мы тебя узнали !!!
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