Альба: «Суарес многое дал „Барсе“, а мы его почти подарили „Атлетико“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением об уходе форварда Луиса Суареса в «Атлетико» прошлым летом.
Суарес — игрок, который многое дал «Барселоне», а мы его почти подарили прямому конкуренту — «Атлетико». И теперь он выигрывает Лигу... мне это не понравилось, где вы найдете такого форварда?
Было сказано много всяких неприятных вещей, которым нет подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность.
Недавно главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что рассмеялся, когда у него спросили, нужен ли ему Суарес.