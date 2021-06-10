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Альба: «Суарес многое дал „Барсе“, а мы его почти подарили „Атлетико“»

вчера, 20:58

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением об уходе форварда Луиса Суареса в «Атлетико» прошлым летом.

Суарес — игрок, который многое дал «Барселоне», а мы его почти подарили прямому конкуренту — «Атлетико». И теперь он выигрывает Лигу... мне это не понравилось, где вы найдете такого форварда?

Было сказано много всяких неприятных вещей, которым нет подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность.

Недавно главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что рассмеялся, когда у него спросили, нужен ли ему Суарес.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 21:43
Симеоне поразил гомерический хохот когда сказали а нужен ли вам Дзюба.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:41
Так им и надо, рад что у Суареса всё получается
Сантус
Сантус
вчера в 21:38
Мы его подарили...))Вы его про...профукали!:)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:32
Вы его вышвырнули из Барсы.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 21:21
Да подло сним поступии жалко его так хотел остаться в Барсе
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:04
Очередной камень в огород Бартомеу , что вполне заслуженно.
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