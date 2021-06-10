Альба: «Суарес многое дал „Барсе“, а мы его почти подарили „Атлетико“»

Защитник «Барселоны» поделился мнением об уходе форварда в «Атлетико» прошлым летом.

Суарес — игрок, который многое дал «Барселоне», а мы его почти подарили прямому конкуренту — «Атлетико». И теперь он выигрывает Лигу... мне это не понравилось, где вы найдете такого форварда?

Было сказано много всяких неприятных вещей, которым нет подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность.