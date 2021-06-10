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Дель Пьеро: «Роналду больше не может делать то, что он делал 5 лет назад»

вчера, 17:34

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о нынешнем уровне форварда туринцев Криштиану Роналду.

Я думаю, что Роналду вступил в фазу своей карьеры, в которой он больше не может делать то, что он делал десять или даже пять лет назад. Он должен приспособиться к своему нынешнему потенциалу, который все еще очень высок.

Ему нужно будет поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они продолжать вместе.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» заинтересован в обмене Роналду на Икарди.

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Estiva
Estiva ответ 1-я конная (раскрыть)
сегодня в 00:19
И два сезона из которых его опережали Иммобиле и Квальярелла в списке бомбардиров. А когда Роналду стал лучшим бомбардиром, его голы привели юве лишь к 4 месту. Всё правильно Дель Пьеро говорит, ни Рон, ни юве сейчас не те, что раньше.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:27
в барселону его, там месси будет набрасывать на деревянную голову
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:27
Рон ещё попылит !!!
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:06
чушь, конечно может, как просирал все штрафные удары 5 лет назад, так и сейчас просирает - ничего не изменилось. Может же!
asraeil
asraeil
вчера в 19:53
Возраст берет свое
mortid
mortid
вчера в 19:40
Человек заработал миллиард баксов, зачем ему делать то, что он делал 10 лет назад? Бабосы и так капают и будут ещё долго капать, даже без футбола.
1-я конная
1-я конная ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:38
Да - совсем сдулся, за 3 года наколотив больше чем кто-либо из игравших за Ювентус )))
juvenale
juvenale
вчера в 19:24, ред.
для нынешнего Роналду нужен топ состав,с пиковыми Каземиро,Канте,Модричем и тд...тогда он реально может решать
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:47
Всё!!!!!! Списали, лет через пять закончит где-нибудь на Аляске играя с белыми медведями
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 18:46
Зато Месси может делать то, что и пять лет назад - пешеходить и с позором сливаться в плейоф ЛЧ, а так же исчезать в сборной)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:36
Роналду может делать то, что никто не может, и ещё лет пять сможет.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 18:31
    ladrINTER
    ladrINTER
    вчера в 18:27
    Всему своё время. НО даже сейчас он один из лучших. Если Аллегри захочет, то впишет его в свою схему. Другой вопрос устроит ли Роналду его роль при Аллегри, ведь ему главное голы.
    allemz
    allemz
    вчера в 18:24
    Середнячковый состав Ювентуса грех сравнивать со звездными партнерами в Реале, но все равно смог 29 мячей положить в 33 матчах. Он такой игрок, что если создашь отличные условия вокруг него, то забивать будет также прилично, хоть до 40 годиков. Отправь его в клуб классом повыше, португалец заискрится с еще большей силой. Непонятно на что рассчитывал Аньелли, окружая его партнерами уровня Артура или Бентанкура, но ладно если там маркетинговый ход сработал. Поставь его, к примеру, на острие в МС, мог бы пошуметь в ЛЧ запросто на характере, хватит, к слову, одного КДБ, чтобы накинуть мяч на его головушку или забегов Уокера с прострелами, да вся полузащита была бы в прислугах у него, португалец каждый матч бы устраивал праздники. Но сами понимаете, где бывший мадридист Роник и где лысый со своей каталонской кровью, вопрос другой.
    В общем, суть в том, что на мотивации и характере португалец может еще пофеерить в клубе повыше классом, 36 лет для человека его типа - цифра.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:52
    Что 5 лет назад он знатно бил пенальти, что сейчас. А уж падает и выпрашивает их ещё жалобнее...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:45
    Сдулся совсем Роналду. Пора ему уходить на пенсию но раздутое эго не дает этого сделать.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:38
    Мудрые слова Алесандро говорит
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