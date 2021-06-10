Дель Пьеро: «Роналду больше не может делать то, что он делал 5 лет назад»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о нынешнем уровне форварда туринцев Криштиану Роналду.
Я думаю, что Роналду вступил в фазу своей карьеры, в которой он больше не может делать то, что он делал десять или даже пять лет назад. Он должен приспособиться к своему нынешнему потенциалу, который все еще очень высок.
Ему нужно будет поговорить с Аллегри и клубом и решить, хотят ли они продолжать вместе.
Ранее появлялась информация, что «Ювентус» заинтересован в обмене Роналду на Икарди.
В общем, суть в том, что на мотивации и характере португалец может еще пофеерить в клубе повыше классом, 36 лет для человека его типа - цифра.
В общем, суть в том, что на мотивации и характере португалец может еще пофеерить в клубе повыше классом, 36 лет для человека его типа - цифра.