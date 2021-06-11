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Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол»

сегодня, 14:11

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о предстоящем Евро-2020.

Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придёт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю. Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всё-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

Напомним, что только нападающий сборной Англии Харри Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 18:47
Артём, играй, если хочешь)))) кто тебе мешает это делать? Оборона соперника?))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:48
Уже пробовали с Бельгией поиграть в футбол и получили полную авоську уже в первом тайме. К сожалению, примитивная и устаревшая тактика Черчесова в принципе не подразумевает игры в футбол. Пять лет Черчесова в сборной - это борьба, беготня и трусливый автобус. Так что только за счёт этих грандиозных качеств, прививаемых сборной последние 5 лет, мы и можем набрать (вырвать) это самое очко у финнов. С Бельгией этого набора явно недостаточно. А в футбол, о котором говорит Дзюба, после Хиддинка и Адвоката, сборную играть уже никто не учил.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:11
Атермка, у тебя билеты в первый ряд, посмотриш как будут играть в футбол футболисты)) ахахах
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:40
Научно доказано что на территории России футбола нет, здесь царствует спортивная ходьба и ногомяч. Единственный шанс для сборной России зацепиться за очки - это не дать играть в футбол сборной Бельгии.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:38
Артемка, лучше борись, играть в футбол с Бельгией не получится, задавят на классе.
swed27
swed27
сегодня в 14:36
Важно не проиграть стартовый матч. Победить будет очень тяжело даже при своих трибунах. Надо держать в голове что матч с Бельгией по сути за первое место в группе, несмотря на исход матча в Копенгагене, который станет ключевым для россиян поэтому очко от Бельгии надо брать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:30
Играйте, боритесь , что хотите только Выиграйте !!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:15
Хотелось бы хорошей игры
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:14
Дзюбе больше ногами надо работать а не руками и языком.
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