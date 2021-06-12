«Арсенал» хочет подписать главную звезду «Лацио»

Как сообщает источник, «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа.
Лондонский клуб попробует подписать одного из ключевых игроков римлян этим летом. «Орлы» хотят выручить с трансфера игрока 40-45 млн евро.
Ранее Корреа интересовались и другие топ-клубы Европы.
Милинкович-Савич, а вот после них скорее всего уже идет Корреа
Теперь что касается интереса со стороны Арсенала...болельщики Лацои могут спать спокойно, т.к интерес со стороны Арсенала так и останется интересом....
Милинкович-Савич, а вот после них скорее всего уже идет Корреа
Теперь что касается интереса со стороны Арсенала...болельщики Лацои могут спать спокойно, т.к интерес со стороны Арсенала так и останется интересом....