«Арсенал» хочет подписать главную звезду «Лацио»

Россия в погоне за эмоциями из 2008-го и 2018-го. Дзюба и Черчесов хотят доказать, что правда в победах Не откажемся от еще одного полуфинала. Или на худой конец четвертьфинала.

Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет Глупость, которая стоила карьеры.

Родоначальники, которые никогда не выигрывали Евро. Талантливая сборная Англии идёт за мечтой У «Трех Львов» всегда были сильные футболисты. Как и сильные разочарования.

Могли стать сенсацией, а теперь рискуют не выйти из группы. У Шевченко непредсказуемая команда Зато, как пошутил Пятов – в тройке лучших игроков мира сейчас два украинца.