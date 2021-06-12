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«Арсенал» хочет подписать главную звезду «Лацио»

сегодня, 09:10

Как сообщает источник, «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа.

Лондонский клуб попробует подписать одного из ключевых игроков римлян этим летом. «Орлы» хотят выручить с трансфера игрока 40-45 млн евро.

Ранее Корреа интересовались и другие топ-клубы Европы.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:53
СМС и Чиро там главные а потом скорее испанец Луис Альберто но никак не Корреа.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:58, ред.
Ну скорее всего главные звезды в составе Лацио это Иммобиле и
Милинкович-Савич, а вот после них скорее всего уже идет Корреа
Теперь что касается интереса со стороны Арсенала...болельщики Лацои могут спать спокойно, т.к интерес со стороны Арсенала так и останется интересом....
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 09:59
А Чиро Иммобиле разве не главная звезда Лацио?
beefs
beefs
сегодня в 09:13
тренерский совет знает что делает...
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