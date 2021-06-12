Мбаппе: «Мне хорошо в ПСЖ. Но лучшее ли это место для меня?»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что не исключает возможный уход из парижского клуба.
У меня нет необходимости для спешки. Я должен принять правильное решение, что не так просто.
Я нахожусь там, где я нравлюсь себе, где мне хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Пока у меня нет ответа на этот вопрос.
Я знаю, что этот проект со мной и без меня — не одно и то же для клуба. Но в ПСЖ понимают мои чувства. Наверное, ещё и потому, что они знают, что я не буду делать всё украдкой. Быть отличным футболистом — значит, проявлять себя и за пределами футбольного поля, где ты должен знать, как правильно и с достоинством надо себя вести.
Ранее появилась информация о том, что Мбаппе, вероятно, останется в ПСЖ, так как это было ключевым условием Неймара при продлении контракта со столичным клубом.