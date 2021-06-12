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Мбаппе: «Мне хорошо в ПСЖ. Но лучшее ли это место для меня?»

сегодня, 04:28

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что не исключает возможный уход из парижского клуба.

У меня нет необходимости для спешки. Я должен принять правильное решение, что не так просто.

Я нахожусь там, где я нравлюсь себе, где мне хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Пока у меня нет ответа на этот вопрос.

Я знаю, что этот проект со мной и без меня — не одно и то же для клуба. Но в ПСЖ понимают мои чувства. Наверное, ещё и потому, что они знают, что я не буду делать всё украдкой. Быть отличным футболистом — значит, проявлять себя и за пределами футбольного поля, где ты должен знать, как правильно и с достоинством надо себя вести.

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе, вероятно, останется в ПСЖ, так как это было ключевым условием Неймара при продлении контракта со столичным клубом.

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ProKop92
ProKop92
сегодня в 07:26
"Принять правильное решение" в современном футболе очень сложно...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:01
ПСЖ даже чемпионат Франции выиграть не может и это недоработка Мбаппе.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:48
Лучшее место сейчас там где больше платят, а в остальном все одинаково, пустые трибуны и катание круглого под присмотром ВАР
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:40
Самомнение зашкаливает
swed27
swed27
сегодня в 05:34
Ну началось!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:32
Просто на Килиана ни у кого денег нет столько, сколько ему платит шейх.
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