Мбаппе: «Мне хорошо в ПСЖ. Но лучшее ли это место для меня?»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» признался, что не исключает возможный уход из парижского клуба.

У меня нет необходимости для спешки. Я должен принять правильное решение, что не так просто.

Я нахожусь там, где я нравлюсь себе, где мне хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Пока у меня нет ответа на этот вопрос.