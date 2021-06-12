Азар: «Даже на секунду не пришло в голову, что мне лучше уйти из „Реала“»

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии заявил, что не собирается покидать мадридский клуб.

Мне даже на секунду не пришло в голову, что мне лучше уйти. Я не покину «Реал», провалившись. Я просто хочу доказать, что я создан для «Реала».

Последние два года были трудными. Я был в Мадриде, не будучи в Мадриде, понимаешь? Если я играл, то мне было сложно из-за коронавируса.

Мы играли на стадионе без болельщиков, хотя я подписывал контракт, чтобы выступать на заполненном «Бернабеу». Надеюсь, что работы на нашем стадионе скоро закончатся и трибуны снова заполнятся. Мне это нужно.