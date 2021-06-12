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Азар: «Даже на секунду не пришло в голову, что мне лучше уйти из „Реала“»

сегодня, 14:29

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что не собирается покидать мадридский клуб.

Мне даже на секунду не пришло в голову, что мне лучше уйти. Я не покину «Реал», провалившись. Я просто хочу доказать, что я создан для «Реала».

Последние два года были трудными. Я был в Мадриде, не будучи в Мадриде, понимаешь? Если я играл, то мне было сложно из-за коронавируса.

Мы играли на стадионе без болельщиков, хотя я подписывал контракт, чтобы выступать на заполненном «Бернабеу». Надеюсь, что работы на нашем стадионе скоро закончатся и трибуны снова заполнятся. Мне это нужно.

Ранее Азар высказался о приходе в клуб Карло Анчелотти.

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Реал  Азар Эден
Перевод с as.com
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Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:21
Нашел новую причину своих провалов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:00
Где хорошо кормят там и надо быть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:38
Хорошо, что он озвучил слово - провалившись. Хоть понимает это. Дна достиг, может оттолкнётся.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:35
Сопли распустил. Соберись и доказывай! Пока что - пустая болтовня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:29
И Это правильное решение...
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