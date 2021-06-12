Дик Адвокат: «Россия сегодня может победить Бельгию»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о шансах российской сборной в матче Евро-2020 против Бельгии.

Сборная России может победить сегодня. Думаю, это вполне возможно. Бельгия очень сильная команда, но то же самое можно сказать и про Россию. Тем более, Россия будет играть дома. Домашние трибуны — огромное преимущество для вашей сборной.

Безусловно, потеря таких трех важных игроков, как Де Брюйне, Азара и Витселя, может существенно повысить шансы России на успех.

Сложно говорить о перспективах российской команды. Нужно идти от игры к игре. Первая игра на таком турнире всегда важна и от нее многое зависит.