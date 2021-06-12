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Дик Адвокат: «Россия сегодня может победить Бельгию»

сегодня, 14:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о шансах российской сборной в матче Евро-2020 против Бельгии.

Сборная России может победить сегодня. Думаю, это вполне возможно. Бельгия очень сильная команда, но то же самое можно сказать и про Россию. Тем более, Россия будет играть дома. Домашние трибуны — огромное преимущество для вашей сборной.

Безусловно, потеря таких трех важных игроков, как Де Брюйне, Азара и Витселя, может существенно повысить шансы России на успех.

Сложно говорить о перспективах российской команды. Нужно идти от игры к игре. Первая игра на таком турнире всегда важна и от нее многое зависит.

Совсем недавно Адвокат завершил тренерскую карьеру.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:30
Верится с трудом, но в футболе всё бывает. Мяч круглый, газон зелёный. Да ещё свой. Наши могут поймать кураж, бельгийцы могут ошибиться.
В любом случае всё решит игра.
Надеюсь праздничный день закончится на позитивной ноте...
swed27
swed27
сегодня в 14:36
Очень смелый прогноз
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:32
Твои слова , да богу в уши👂!!!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:21
Дик забыл добавить предлог "не" перед словом : "сегодня"
beefs
beefs
сегодня в 14:16
подсластил малехо, молодец...
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