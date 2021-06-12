Колодин: «Не верю в оборону сборной Бельгии. Наши победят 2:1»

Бывший защитник сборной России порассуждал о шансах национальной команды в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии.

Будет упорная и тяжелая борьба. У бельгийцев классная команда, но нет ничего невозможного. В составе Бельгии не будет играть Де Брюйне, Азар и Витсель. Думаю, все же это скажется на сегодняшней игре. Поэтому есть хороший шанс сыграть на равных на своем поле.

Верю ли в нашу атаку? Скорее я не верю в оборону сборной Бельгии. Мой прогноз — 2:1 в нашу пользу.