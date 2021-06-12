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Колодин: «Не верю в оборону сборной Бельгии. Наши победят 2:1»

сегодня, 14:51
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Бывший защитник сборной России Денис Колодин порассуждал о шансах национальной команды в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии.

Будет упорная и тяжелая борьба. У бельгийцев классная команда, но нет ничего невозможного. В составе Бельгии не будет играть Де Брюйне, Азар и Витсель. Думаю, все же это скажется на сегодняшней игре. Поэтому есть хороший шанс сыграть на равных на своем поле.

Верю ли в нашу атаку? Скорее я не верю в оборону сборной Бельгии. Мой прогноз — 2:1 в нашу пользу.

Ранее о предстоящем матче высказался бывший тренер сборной России Дик Адвокат.

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Храневец
Храневец
сегодня в 15:32
шутник однако
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
сегодня в 15:31
"Нет непобедимых команд. Есть команды, которые еще не встречались со сборной Турции."
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:16
Пушка страшная оптимист, однако!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:05
Можно не верить сколько угодно во что угодно. Очевидные же расклады, Денис!
makkie
makkie
сегодня в 14:58
Ох, сегодня бы пригодилась "пушка страшная" от Колодина.
1bear
1bear
сегодня в 14:57
давайте вместе помечтаем,авось и выгорит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:52
Вот же фантазёр
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