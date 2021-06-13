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Гендиректор «Ахмата»: «В поражении виновата вся сборная, а не один Семёнов»

сегодня, 14:25
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об игре защитника грозненской команды и сборной России Андрея Семёнова в матче Евро-2020 со сборной Бельгии (0:3).

Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семёнов. Никто не застрахован от ошибок.

Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семёнов.

Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю.

Ранее о критике в адрес Семёнова высказалась его супруга Ольга.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:22
По словам многих журналистов Стасик ставит по крайней мере часть "агентских" игроков, то есть есть несколько агентов, игроки которых регулярно попадают в сборную. Поэтому вероятна материальная заинтересованность, которая решается отправкой КосмоСтаса в свободное плавание. Тем более, что он давно на него наработал.
STVA 1
STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:08
Согласен!Но какой Зюба лучший проковырявший в носу и проходивший пешком не пойму! Все "хороши"
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:07
В том то и дело что молодежь надо было наигрывать ещё ВЧЕРА!
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:05
.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:00
Там Жириновский уже объяснил поражение - национализм маленького народца.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:58
Был бы мужиком , если бы сам Юрок отказался , как сделали в свое время другие наши ветераны. В клубе не играет, практики нет, двадцать минут и он никакой. Сам должен был принять правильное решение. Тот же Черышев - лавочник, какая от него польза???Грядет глобальная смена поколений, когда Стасик наигрывать молодежь собирается???
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 14:56, ред.
Дзюба бился за сборную как только мог, всеми возможными способами отвлекая бельгийцев от ворот сборной России. Просто стратегия не сработала:
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 14:55
Интересна твоя спартаковская статистика, но согласно самому популярному в мире оценочному порталу Whoscored Дзюба был один из лучших игроков, а Миранчук и Зобнин были одними из худших.

Да, честно говоря, и в командах ни Зобнин не похож на себя лучших лет, и Миранчук ужасен, так что их игра только соответствует форме.

Так что убери тупо клубный патриотизм.
STVA 1
STVA 1 ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 14:53
Семёнов лажал на протяжении всех матчей сборных. Это не игрок уровня сборной России. Эта ключевая Ваша фраза! Оказывается усатый еще и слепой))
STVA 1
STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 14:52
Хуже было бы если бы всем было по барабану как мне! Я уже писал что нет за сборную имени черчесова желания болеть
Сантус
Сантус
сегодня в 14:49
А что так все возбудились?)Что экстраординарного произошло? Всё логично и цитату от Аршавина даже писать лень...
STVA 1
STVA 1 ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 14:48
Может тогда это тренеру предъявить?Разве не тренер вызвал их?Чем виноват пенсионер Юра , которого усатый вызывает с маниакальным упорством! Он бы может рад отказаться , но найдутся люди которые начнут поливать его грязью!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 14:48
Пять баллов. Все "выстрелы" в десяточку!!!
Джони Добрый
Джони Добрый
сегодня в 14:47
Дело даже не в том что он мяч не смог выбить.Почему эпизод не доигран?Зачем поднимать руки вверх,сигнализирую об офсайде?Разве это профессионально?Несмотря ни на что желаю Парням Удачи!Вперед,Россия!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:45
Рыба гниет с головы....
Makao
Makao
сегодня в 14:43
Семёнов лажал на протяжении всех матчей сборных. Это не игрок уровня сборной России. Но на приглашение ответил и на поле вышел. Совершает грубейшие ошибки, и выходит снова и снова. Это нонсенс. «Вы только не ругайте его, он хороший»
Makao
Makao
сегодня в 14:41
В последнее время стало модно говорить, что виноват не игрок, а команда. Но разве Фернандес плохо играл? Разве Зобнин, Миранчук, Головин, Джикия плохо играли? Нет. Плохо играли те игроки, которым не место в сборной - Шунин, Семёнов, Дзюба, Оздоев, Жирков. Еле двигались, на Жиркова и Дзюбу совсем больно было смотреть. А Семёнов допустил не командную ошибку, а персональную - и не одну. Он не лучший цз в стране, было ожидаемо, что всё закончится так. Нечего теперь снимать ответственность. Вышел играть за сборную и показал низкосортный уровень игры - как и все вышеперечисленные. Половина команды - пенсионеры откровенные и люди, находящиеся уровнем ниже уровня сборной. Так что на Усы кричите, но и Семёнова не забывайте.
beefs
beefs
сегодня в 14:29
правильно, смотрите как другие играют и восхищайтесь...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:28
"Надо просто забыть эту историю"... И ту. И вон ту. И вот эти вот все.
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