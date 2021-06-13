Гендиректор «Ахмата»: «В поражении виновата вся сборная, а не один Семёнов»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об игре защитника грозненской команды и сборной России в матче Евро-2020 со сборной Бельгии (0:3).

Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семёнов. Никто не застрахован от ошибок.

Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семёнов.

Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю.